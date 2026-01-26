Цены на популярные овощи в Украине продолжают расти: сколько теперь стоят

В Украине продолжается рост цен на овощи, прежде всего на огурцы и помидоры, а также на отдельные фрукты, в частности виноград и груши. В то же время из-за увеличения предложения дешевеют свекла, синяя капуста, зеленый лук и апельсины, что частично сдерживает общее подорожание.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Самый заметный рост зафиксировали в сегменте тепличных овощей.

В частности, помидоры за неделю подорожали с 90-110 до 90-125 грн за килограмм. Аналогичная ситуация с огурцами, если раньше их продавали по 130-180 грн/кг, то сейчас цены стартуют уже от 135 грн и достигают 180 грн/кг. Отмечается, что это уже вторую неделю подряд, когда стоимость этих овощей растет, что эксперты связывают с сезонными факторами и стабильным спросом.

Цены на картофель продолжают колебаться. За неделю диапазон расширился с 12-14 до 10-14 грн/кг, что свидетельствует о неравномерном предложении в зависимости от качества и региона. В то же время столовая свекла начала дешеветь и теперь составляет минус одна гривна за килограмм, с 8-10 до 7-9 грн/кг.

Репчатый лук, который на прошлой неделе потерял в цене, снова несколько подорожал – с 5-7 до 6-8 грн/кг. Зато зеленый лук продемонстрировал резкое падение стоимости с 250-270 до 180-250 грн/кг, что аналитики объясняют увеличением предложения на рынке.

Снижение зафиксировали и в сегменте перца. Верхняя граница цен на сладкий перец опустилась со 180 до 160 грн/кг, сейчас его продают по 145-160 грн/кг. Острый перец также подешевел с 100-200 до 100-180 грн/кг.

Заметно снизились цены на синюю капусту, ведь ее оптом продают по 15-20 грн/кг против 20-25 грн/кг неделей ранее. Причина – рост объемов предложения. В то же время пекинская капуста немного прибавила в цене – с 20-25 до 22-25 грн/кг. Другие виды капусты сохранили стабильные ценовые показатели.

Фруктовый сегмент отличился резкими изменениями. Больше всего подорожал виноград если раньше его оптовая цена составляла 80-170 грн/кг, то теперь уже 140-200 грн/кг. Также выросла стоимость груш – с 30-55 до 40-60 грн/кг.

В то же время апельсины стали доступнее для закупок, средний диапазон снизился с 70-110 до 60-110 грн/кг. Аналитики отмечают, что импортные поставки частично стабилизировали ситуацию на рынке цитрусовых.

