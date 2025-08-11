В Украине разработали новые правила трудоустройства: кого могут затронуть изменения

В Украине хотят отменить обязательные собеседования и требования по знанию иностранного языка для ветеранов войны при их трудоустройстве на государственную службу. Кроме того, им предлагают назначить ежемесячные выплаты после демобилизации.

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), это станет частью системы государственной поддержки экономической реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Нардеп отметил, что Комитет по вопросам социальной политики уже рекомендовал к первому чтению проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения механизма трудоустройства и сохранения уровня дохода участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны) после демобилизации", в котором прописаны соответствующие инициативы. А какие именно законы предлагают внести изменения?

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

Государство будет способствовать трудоустройству демобилизованных ветеранов.

Будет введена возможность назначения стипендии демобилизованным ветеранам. Деньги будут выплачивать ежемесячно в течение двух лет после трудоустройства в государственном, коммунальном или частном секторе.

. Деньги будут выплачивать ежемесячно в течение двух лет после трудоустройства в государственном, коммунальном или частном секторе. Будут закреплены механизмы экономической поддержки при переходе с военной службы к рынку труда.

Закон Украины "О государственной службе"

Ветераны получат приоритетное право на занятие должностей в случае равных результатов конкурса.

Будет отменено обязательное собеседование как фактор субъективной оценки.

как фактор субъективной оценки. Для ветеранов, проходивших службу во время военного положения, отменят требование о знании иностранного языка.

Закон Украины "О правовом режиме военного положения"

До отмены военного положения будет введен механизм автоматического назначения ветеранов на вакантные должности в случае соответствия образованию и наличия заявления.

"Считаю эту законодательную инициативу важным шагом навстречу нашим защитникам, которые возвращаются к мирной жизни. Однако впереди еще много работы, чтобы обеспечить максимально действенные инструменты экономической реинтеграции ветеранов", – отметил Гетманцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают ввести квоты на трудоустройство ветеранов: 5% для бизнеса с более 8 работниками и 10% для государственных органов. Также рассматривают систему льгот для работодателей или финансовые санкции для тех, кто не берет ветеранов на работу.

