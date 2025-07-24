Бизнесу в Украине готовят новые квоты на рабочих: есть несколько вариантов

В Украине предлагают ввести квоты на трудоустройство ветеранов: 5% для бизнеса с более чем 8 работниками и 10% для государственных органов. Также рассматривают систему льгот для работодателей или финансовые санкции для тех, кто не берет ветеранов на работу.

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Об этом рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. По ее словам, в Верховной Раде продолжается активная дискуссия относительно законодательного закрепления обязательных квот для трудоустройства ветеранов войны.

В связи с резким ростом количества военных, возвращающихся с фронта, возникает необходимость в формировании новой архитектуры рынка труда, где ветераны должны стать полноправными и интегрированными участниками экономического процесса. На сегодня в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №13180, который предусматривает, что предприятия, где работает более 8 штатных работников, будут обязаны иметь не менее 5% ветеранов среди сотрудников.

По словам Шуляк, это решение является лишь первым шагом, ведь, по словам депутатов, одного лишь квотирования недостаточно. Нужно создать стимулирующую среду – не только требовать от бизнеса, но и поддерживать его экономически.

"Мой коллега господин Гетманцев вышел с альтернативной инициативой. Он говорит, что этого мало, давайте установим квоту для государственных органов, особенно таможни, налоговой, правоохранительных структур, – 10% работников должны быть ветеранами". Кроме того, обсуждается система финансового поощрения:

бизнес, который берет на работу ветеранов, может получать льготы по уплате ЕСВ, НДФЛ;

те, кто не выполняет требования, – будут "наказываться" в виде косвенного налога.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, механизм, предусмотренный в законопроекте его авторства, сочетает в себе и обязательность квоты, и вклад, который должен использоваться для создания рабочих мест для ветеранов, и поощрение в виде компенсации НДФЛ тем, кто квоту выполняет.

В Украине уже зафиксировано более 1,3 миллиона ветеранов, и эта цифра будет расти. "Отсутствие системного подхода к социальной адаптации ветеранов может привести к социальной напряженности", – отметила Шуляк. По мнению экспертов, трудоустройство ветеранов – ключ к стабильности, потому что воины должны стать частью гражданской жизни не на словах, а на деле – с достойной работой, стабильным доходом и общественным уважением.

Сейчас законопроекты находятся на стадии обсуждения. К дискуссиям уже присоединились профильные министерства и органы местного самоуправления. Ожидается также привлечение представителей бизнеса и ветеранских организаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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