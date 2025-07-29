В Киевской области разоблачили системную коррупцию на 50 млн грн: объявлены десятки подозрений

Украинские правоохранители разоблачили системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли Киевской области. В результате были объявлены десятки подозрений, а общая сумма убытков почти достигла 50 млн грн.

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Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что по результатам системной борьбы с коррупцией было объявлено 29 подозрений, в частности должностным лицам органов местного самоуправления, работникам государственных учреждений, руководителям госпредприятий и частного сектора. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 48,375 млн гривен.

В Офисе генпрокурора раскрыли детали раскрытых преступлений. "Преступление – это всегда фамилия, мотив, время и место. И каждый, кто решил обогащаться за счет общества, будет отвечать перед законом", – предупредил Кравченко.

Земля

Директор государственного предприятия "ДГ "Дмитровка" Института садоводства НААН Украины" на основании поддельного акта передал земельный участок на 18 га земли из государственной собственности подконтрольному ООО. В регистрационных действиях участвовали государственный регистратор из другой области и привлеченное постороннее лицо, которое технически осуществило внесение недостоверных сведений. Стоимость участка – более 22,8 млн грн .

Украины" на основании поддельного акта передал земельный участок на 18 га земли из государственной собственности подконтрольному ООО. В регистрационных действиях участвовали государственный регистратор из другой области и привлеченное постороннее лицо, которое технически осуществило внесение недостоверных сведений. Стоимость участка – . В Белой Церкви действующий депутат Киевского областного совета, находясь в 2018 году в должности первого заместителя председателя Белоцерковской РГА, издал незаконное распоряжение и заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,35 га с заниженной стоимостью. Убытки государству – более 1 млн грн.

Тепло и тарифы

Руководитель и главный экономист частного коммунального бытового предприятия "Теплокомунсервис" в течение 2021–2023 годов подавали в Бучанский городской совет расчеты, которые не соответствовали фактическим затратам.

Бывшая начальница управления ЖКХ не осуществила ни одной проверки. В результате из бюджета безосновательно компенсировано более 13,2 млн грн.

Фиктивная реконструкция системы отопления в с. Озера Бучанского района

Между Гостомельской поселковой военной администрацией и корпорацией "Украинские атомные приборы и системы" заключен договор на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнены частично, но акты – подписаны. К схеме привлечены заместитель начальника военной администрации, инженера технадзора и руководителя корпорации. Сумма убытков – более 550 тыс. грн.

Завышенная стоимость спецтехники для Вышгородского водоканала.

Председатель Вышгородского городского совета согласовал закупку каналопромывочного автомобиля по завышенной цене – без проведения надлежащего анализа рынка. Убытки – 736 тыс. грн.

Лес

Двое мастеров леса филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" вместе с четырьмя сообщниками организовали незаконную вырубку деревьев на территории Макаровского надлесничества. Продажа древесины осуществлялась "в обход" учета. Сумма ущерба окружающей среде – 723 тыс. грн, что подтверждается судебной инженерно-экологической экспертизой.

Медицина

Чиновница Белоцерковской городской больницы №2 заключила два контракта на закупку фармацевтической продукции. При этом цена продукции завышена в несколько раз. Сумма убытков – 1,748 млн грн.

Дороги

Директор подрядной организации – депутат Великодимерского поселкового совета – во время капремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка в Броварском районе завысил объемы асфальтирования и количество материалов. Сумма убытков – 827 тыс. грн .

– во время капремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка в Броварском районе завысил объемы асфальтирования и количество материалов. Сумма убытков – . Руководитель ООО "Белоцерковское ДЭУ" завысил объемы посыпки дорог и площадь их обработки, а чиновник Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета подписал акты без проверки. Убытки – 767 тыс. грн.

Коммунальное имущество

Бывшее руководство Чабановского поселкового совета совместно с должностным лицом КП "Чабановская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг" незаконно отчудили помещение бойлерной стоимостью более 349 тыс. грн. Путем фиктивного перевода в собственность поселка и последующей приватизации объект оказался в частных руках.

Гранты

Фиктивная отчетность о садоводстве – 8,1 млн грн из государственного бюджета фактически распределены не по целевому назначению. Должностные лица ООО предоставили в Минагрополитики ложные документы о создании нового сада. Уполномоченный банк – АО "Ощадбанк" – получил положительный акт от сотрудницы, которая не провела реального мониторинга.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении чиновников, которые злоупотребляют служебным положением и обогащаются за счет общин в Хмельницкой области и Буковине. Всего сообщено о 23 подозрениях и проведено 11 обысков. В частности, в Черновицкой области разоблачили незаконную приватизацию коммунальных земельных участков.

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