В Украине разоблачили коррупцию на 33 млн грн: объявлено 23 подозрения

В Украине продолжают разоблачения чиновников, которые злоупотребляют служебным положением и обогащаются за счет общин. На этот раз фокус правоохранителей был сосредоточен на Хмельнитчине и Буковине. В общем сообщено о 23 подозрениях и проведено 11 обысков. В частности, в Черновицкой области разоблачили незаконную приватизацию коммунальных земельных участков. К организации коррупционной схемы оказался причастен заместитель начальника Львовского филиала Центра государственного земельного кадастра.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и подтвердил генпрокурор Руслан Кравченко. "Те, кто посягают на бюджеты громад, городские ресурсы и землю, будут установлены и привлечены к ответственности", – написал он.

Кравченко отметил, что сейчас в двух регионах Украины – в Хмельницкой области и Буковине – разоблачены и другие чиновники, которые злоупотребляли своим служебным положением и обогащались за счет общин. Общая сумма убытков достигла 33 млн грн, количество объявленных подозрений – 23.

Незаконная приватизация на 10 млн грн на Буковине и другие злоупотребления

Отмечается, что чиновника Львовского регионального филиала ГП "Центр Государственного земельного кадастра" подозревают в по ч. 1 ст. 364, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины в таких злоупотреблениях:

незаконном отчуждении из коммунальной собственности 5 земельных участков в Черновицкой области

в Черновицкой области покушении на приватизацию двух других участков в пределах города Черновцы.

На все участки наложен арест. Сейчас чиновнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

"Заместитель начальника Львовского филиала Центра государственного земельного кадастра, злоупотребляя служебным положением, разрабатывал техническую документацию по землеустройству на основании заведомо поддельных документов как лично, так и привлекая к преступной схеме третьих лиц. Это привело к незаконному выбытию из собственности территориальных громад земельных участков общей стоимостью более 10 млн грн", – отметили в ОГП.

Кроме того, на Буковине, по словам Кравченко, в общем разоблачены 9 подозреваемых со злоупотреблениями сумрано на 23 млн. Среди них, кроме указанного представителя земкадастра, также есть:

и.о. директора Буковинской опытной станции НААН – злоупотребления при реализации продукции по заниженным ценам;

директор КП Сокирянского горсовета – незаконная добыча полезных ископаемых и растрата бюджетных средств.

13 подозрений в Хмельницкой области

Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрении 13 лицам в обогащении, злоупотреблении служебным положением и недостоверном декларировании. Один из чиновников получил два подозрения – в различных уголовных производствах.

Убытки бюджета составили 10 млн грн, а выявленное незадекларированное имущество – на 30 млн грн. Кравченко привел следующие примеры:

экс-начальник ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области (ныне – заместитель начальника управления градостроительства Волынской ОГА) – незаконно передал 49 га сельхозземель третьим лицам;

и.о. председателя Ярмолинецкого поселкового совета получил два подозрения в разных производствах по растрате бюджетных средств;

трое депутатов городских советов скрыли имущество в ежегодных декларациях.

"Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по обеспечению возмещения нанесенного ущерба и выявлению других лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений"

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее Украина добилась экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области общей площадью более 1200 га. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 1,8 млрд грн. Речь идет об экс-начальнице ГУ Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.

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