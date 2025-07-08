В Украине пытаются продать сотни гектаров земли в Карпатах: что известно
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), продолжает попытки продать 494 арестованных земельных участка общей площадью более 463 гектаров в Карпатах – в Мукачевском и Хустском районах. Эти т.н. "земли Каськива" на полонине Боржава включают верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника и обладают значительным туристическим и рекреационным потенциалом, считают в агентстве.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума. Участки выставлены на электронные торги через Prozorro.Продажи.
Детали и ход аукционов
- Еще в2024 году АРМА, по приговору суда и с согласия владельца, начало процесс выставления участков на электронные торги. Цель – привлечь "ответственного инвестора" для развития инфраструктуры и перечислить полученные средства на специальный счет Вооруженных Сил Украины.
- Был проведен осмотр активов, сбор документов, независимая оценка и публикация в системе Prozorro.Продажі в виде трех лотов. Стартовая цена составляла более 1,067 млрд грн. Однако все три аукциона прошли без участников.
- В 2025 году АРМА перезапустило процесс. После повторной оценки, проведенной организатором торгов ЧП "Тендер Онлайн", актив был выставлен на реализацию по цене 827,447 млн грн. 7 июля состоялись торги, которые вновь не привлекли участников.
- Следующий аукцион состоится уже через несколько дней. АРМА призывает следить за обновлениями на "Prozorro.Продажі".
АРМА призывает всех заинтересованных инвесторов присоединиться. "У этих активов есть будущее. Туристическое, рекреационное, инвестиционное", – уверена Дума.
Что известно об участках
- Все участки арестовали в рамках расследования афер Госинвестпроекта (так называемое "дело Каськива"), во время которых из госбюджета вывели более 250 млн грн. В июле-2024 Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и 6 обвиняемыми по делу о хищении в Госинвестпроекте в период, когда им руководил Владислав Каськив.
- Ни один из обвиняемых не сел в тюрьму (самое жесткое наказание – пять лет условно с испытательным сроком один год), но государство вернуло себе как деньги, так и землю, которую за них приобрели.
- Земельные участки имеют разное целевое назначение – есть возможность использования для туристических, рекреационных или жилых проектов.
- На этой территории планировалось строительство нового горнолыжного курорта. На территории расположены станции подъемника для катания на лыжах.
Изначально земельные участки были разделены на несколько лотов. Это помогает понять объемы потенциальной продажи и целевое назначение земель, несмотря на то, что распределение уже изменилось. Так, при первой продаже лоты были такими:
- Лот 1 (234,77 га): 145 участков ООО "Боржава Девелопмент" (88,99 га); 56 участков ООО "Боржава Инвест" (97,99 га); 42 участка ООО "Боржава Ленд" (43,04 га); два участка ООО "Думка" (4,75 га). Это смежные земли в пределах одной административной территории – Воловецкая и Пилипецкая территориальные громады. Подавляющее большинство участков имеет целевое назначение "для ведения личного сельского хозяйства".
- Лот 2 (199,15 га): 93 участка ООО "Таурус Проперти" (100,4543 га) и 115 участков ООО "Таурус Ленд" (98,6945 га). Это также смежные земли в пределах одной административной территории – Пилипецкая и Керецковская громады. Большинство участков расположены за пределами населенных пунктов на горном массиве. В этот лот также вошли нижняя станция и верхняя станция горнолыжного подъемника.
- Лот 3 (26,74 га): 41 участок ООО "Таурус Инвест", расположенный на территории Пилипецкой, Керецковской и Воловецкой громад.
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