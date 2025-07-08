В Украине пытаются продать сотни гектаров земли в Карпатах: что известно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), продолжает попытки продать 494 арестованных земельных участка общей площадью более 463 гектаров в Карпатах – в Мукачевском и Хустском районах. Эти т.н. "земли Каськива" на полонине Боржава включают верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника и обладают значительным туристическим и рекреационным потенциалом, считают в агентстве.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума. Участки выставлены на электронные торги через Prozorro.Продажи.

Детали и ход аукционов

Еще в2024 году АРМА, по приговору суда и с согласия владельца, начало процесс выставления участков на электронные торги. Цель – привлечь "ответственного инвестора" для развития инфраструктуры и перечислить полученные средства на специальный счет Вооруженных Сил Украины.

Был проведен осмотр активов, сбор документов, независимая оценка и публикация в системе Prozorro.Продажі в виде трех лотов. Стартовая цена составляла более 1,067 млрд грн . Однако все три аукциона прошли без участников.

. Однако все три аукциона прошли без участников. В 2025 году АРМА перезапустило процесс. После повторной оценки, проведенной организатором торгов ЧП "Тендер Онлайн", актив был выставлен на реализацию по цене 827,447 млн грн . 7 июля состоялись торги, которые вновь не привлекли участников.

АРМА перезапустило процесс. После повторной оценки, проведенной организатором торгов ЧП "Тендер Онлайн", актив был выставлен на реализацию по цене . 7 июля состоялись торги, которые вновь не привлекли участников. Следующий аукцион состоится уже через несколько дней. АРМА призывает следить за обновлениями на "Prozorro.Продажі".

АРМА призывает всех заинтересованных инвесторов присоединиться. "У этих активов есть будущее. Туристическое, рекреационное, инвестиционное", – уверена Дума.

Что известно об участках

Все участки арестовали в рамках расследования афер Госинвестпроекта (так называемое "дело Каськива"), во время которых из госбюджета вывели более 250 млн грн. В июле-2024 Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и 6 обвиняемыми по делу о хищении в Госинвестпроекте в период, когда им руководил Владислав Каськив.

Ни один из обвиняемых не сел в тюрьму (самое жесткое наказание – пять лет условно с испытательным сроком один год), но государство вернуло себе как деньги, так и землю, которую за них приобрели .

. Земельные участки имеют разное целевое назначение – есть возможность использования для туристических, рекреационных или жилых проектов.

– есть возможность использования для туристических, рекреационных или жилых проектов. На этой территории планировалось строительство нового горнолыжного курорта. На территории расположены станции подъемника для катания на лыжах.

Изначально земельные участки были разделены на несколько лотов. Это помогает понять объемы потенциальной продажи и целевое назначение земель, несмотря на то, что распределение уже изменилось. Так, при первой продаже лоты были такими:

Лот 1 (234,77 га): 145 участков ООО "Боржава Девелопмент" (88,99 га); 56 участков ООО "Боржава Инвест" (97,99 га); 42 участка ООО "Боржава Ленд" (43,04 га); два участка ООО "Думка" (4,75 га). Это смежные земли в пределах одной административной территории – Воловецкая и Пилипецкая территориальные громады. Подавляющее большинство участков имеет целевое назначение "для ведения личного сельского хозяйства".

Лот 2 (199,15 га) : 93 участка ООО "Таурус Проперти" (100,4543 га) и 115 участков ООО "Таурус Ленд" (98,6945 га). Это также смежные земли в пределах одной административной территории – Пилипецкая и Керецковская громады. Большинство участков расположены за пределами населенных пунктов на горном массиве . В этот лот также вошли нижняя станция и верхняя станция горнолыжного подъемника.

: 93 участка ООО "Таурус Проперти" (100,4543 га) и 115 участков ООО "Таурус Ленд" (98,6945 га). Это также смежные земли в пределах одной административной территории – Пилипецкая и Керецковская громады. Большинство участков расположены . В этот лот также вошли нижняя станция и верхняя станция горнолыжного подъемника. Лот 3 (26,74 га): 41 участок ООО "Таурус Инвест", расположенный на территории Пилипецкой, Керецковской и Воловецкой громад.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине национализировали стратегический объект. Теперь эксперты оценят рыночную стоимость актива и выставят на открытый конкурс для поиска управляющего.

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