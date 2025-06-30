В Украине национализировали стратегический объект: что с ним будет дальше

Часть логистической инфраструктуры портового комплекса Одесской области передали в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). В дальнейшем эксперты оценят рыночную стоимость актива и выставят на открытый конкурс для поиска эффективного управляющего.

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Как сообщили в АРМА, объекты передали постановлением следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы. Стратегическая важность переданных активов объясняется тем, что они могут быть использованы для:

обеспечения стабильного функционирования грузопотоков;

укрепления продовольственной и энергетической безопасности государства;

восстановления логистических цепей в условиях полномасштабной войны.

"Несмотря на постоянную угрозу ракетных ударов и морскую блокаду, порты Одесской области продолжают стабильно работать. С начала 2024 года через морские коридоры экспортировано более 46 млн тонн грузов, в том числе продукции агропромышленного комплекса", – отметили в АРМА.

Отмечается, что на фоне временной недоступности портов Донетчины, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, именно Одесская область выполняет критически важную функцию единого логистического центра страны. Именно через этот регион проходит около 80% всего портового грузопотока.

Специалисты Южного межрегионального территориального управления АРМА уже осмотрели переданные объекты. Следующим шагом – проведение независимой оценки актива, а после определения его рыночной стоимости – выставление на открытый конкурс в системе Prozorro для поиска эффективного управляющего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что арестованный российский танкер Nika Spirit, который ранее принадлежал российской стороне и был причастен к захвату украинских моряков в Керченском проливе, успешно реализовали на электронном аукционе Prozorro.Продажи за 6,4 млн грн. Это почти втрое превышает его оценочную стоимость, а средства от продажи уже поступили в государственный бюджет Украины.

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