Брат чиновника времен Януковича Каськива избежал тюрьмы по делу о коррупции на сотни миллионов: заключил соглашение с судом

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с шестью фигурантами дела о завладении 259,2 млн грн Госинвестпроекта. В частности, на соглашение пошел брат бывшего председателя агентства времен президентства Виктора Януковича Владислава Каськива Александр, который находится в Словакии и его судили заочно.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: сам Каськив так и не получил подозрения по этому делу. "Организаторов дела Александра Каськива и экс-замглавы Госинвестпроекта Сергея Шута оштрафовали на 850 000 грн каждого", – говорится в сообщении. Кроме того, подчеркивается:

двоюродного брата Каськива Александра Матковского оштрафовали на 400 010 грн;

эксдиректора Госинвесткомпании Юрия Лутака и экспредседатели отдела кредитования и инвестиций Госинвесткомпании Андрея Лемиша – на 200 600 грн каждого;

директора фирмы "Торговый дом "Борисфен" Андрея Стельмаха – приговорили к 5 годам условного лишения свободы с испытанием.

Все они обязаны в течение полугода полностью возместить нанесенный 259,2 млн грн ущерба.

"Кроме того, на основании соглашения было передано 507 земельных участков и один объект недвижимости Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) для продажи. Вырученные деньги будут перечислены в поддержку ВСУ. Еще 202 земельных участка переданы государству в порядке специальной конфискации. Речь идет о землях в Волынской и Закарпатской областях. На части земель планировалось построить горнолыжный курорт "Боржава" в Карпатах", – рассказал Новиков.

В чем подозревают Александра Каськива

Следствие считает, что в 2012-2014 годах "Государственная инвестиционная компания", находившаяся в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн грн ссуд двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Однако впоследствии следствие установило, что эти компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству Госинвестпроекта.

"Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах зарубежных компаний на Кипре, бенефициарным собственником которых оказался родной брат бывшего председателя Госинвестпроекта. Впоследствии эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, которые в течение 2013-2015 годов скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 Га", – отметили тогда в НАБУ.

При этом в июле 2020 года НАБУ и САП арестовали эти участки.

В Антикоррупционном бюро отметили, что в связи с тем, что местонахождение подозреваемого не установлено, ему было сообщено о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Укрипны. "Сообщение о подозрении оставлено по месту его регистрации и ЖЭУ", – объяснили в Бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бывшую инспекторку таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни признано виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, совершенном повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!