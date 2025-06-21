В Украине продают банковское имущество: учреждение ликвидируют

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выставил на продажу активы "Банка Форвард", который находится в процессе ликидации. В частности, там планируют продать права требования, а также имущественные права за свыше 15,5 тыс. кредитных договоров физлиц общей задолженностью 504 млн грн.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили, что из общего количества:

15 517 кредитов являются беззалоговми.

Речь о карточных, а также кредитах, выданных на потребительские цели.

32 – автокредиты.

"Общая задолженность по договорам на 1 мая 2025 года составила почти 504 млн грн. Несмотря на то, что абсолютное большинство кредитов беззалоговые, поступления от погашения составили 11,3 млн грн в 2024 году и 4 млн в 2025 году", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: продажа состоится в формате аукциона. Он запланирован на 30 июня. Стартовая цена – 505,4 млн грн.

"Участие в аукционе могут принять физические и юридические лица, кроме должников по выставленным на продажу договорам, РФ и лицам, связанным с государством-агрессором. Также покупателям не могут быть физические или юридические лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – рассказали в ФГВФЛ.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь карты будут действовать по меньшей мере до 31 декабря 2025 года.

Решение Ощадбанка касается всех карт банка, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года.

По таким картам в течение января 2025 года – февраля 2025 года должна была быть осуществлена ​​хотя бы одна операция – в кассах, банкоматах, платежных терминалах, для других расчетов.

Учитываются даже неуспешные операции.

Остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Оба эти условия, как подчеркивается, должны выполняться одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки во исполнение требования Национального банка должны блокировать переводы, связанные с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде.

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