ПриватБанк может законно "заморозить" перевод на вашу карту: когда деньги не удастся вернуть даже через суд

Украинские банки во исполнение требования балбла должны блокировать переводы осуществленные связанными с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде. Это подтверждает и судебная практика – Новобаварский районный суд Харькова решением от 7 мая 2025 года отказал украинке, которая требовала от государственного ПриватБанка разблокировать 10 тыс. евро, которые она получила в качестве возврата долга от гражданина Беларуси.

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Об этом говорится в материалах дела № 639/7981/24. Согласно ему:

Деньги клиенту поступили посредством перевода через международную межбанковскую систему SWIFT из банка Revolut Bank UAB.

Сам ПриватБанк средства принял, однако на карточный счет истцу не засчитал.

"Банк осуществил серию запросов документов о резидентстве в Португальской Республике. ... Несмотря на предоставленные документы и все исчерпывающие доказательства того факта, что ... является резидентом Португальской Республики, Банк не засчитал указанный платеж ... потому что срок действия вида плательщика на постоянное проживание в Португалии истек в феврале 2024 года", – говорится в материалах дела.

При этом подчеркивается: для зачисления средств истцу было предложено предоставить действующий вид на постоянное проживание плательщика в Португалии. Истец же его предоставил – однако "платеж на счет все равно банком зачислен не был". При этом:

В ПриватБанке прислали истцу письмо, в котором объяснили: согласно постановлению Правления НБУ №21 от 24.02.2022 г., банкам запрещается совершать любые валютные операции, "для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение (зарегистрированная/постоянно проживающая) в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Сама истец для подтверждения постоянного проживания заемщика в Португалии, предоставила пакет документов, которые "содержат указание на то, что лицо имеет гражданство Беларуси".

В свою очередь, отмечается, суд принял решение отказать в удовлетоворении иска. Чем фактически разрешил блокирование постуупивших на карту средств, если они были получены от граждан Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.

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