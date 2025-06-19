ПриватБанк может законно "заморозить" перевод на вашу карту: когда деньги не удастся вернуть даже через суд
Украинские банки во исполнение требования балбла должны блокировать переводы осуществленные связанными с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде. Это подтверждает и судебная практика – Новобаварский районный суд Харькова решением от 7 мая 2025 года отказал украинке, которая требовала от государственного ПриватБанка разблокировать 10 тыс. евро, которые она получила в качестве возврата долга от гражданина Беларуси.
Об этом говорится в материалах дела № 639/7981/24. Согласно ему:
- Деньги клиенту поступили посредством перевода через международную межбанковскую систему SWIFT из банка Revolut Bank UAB.
- Сам ПриватБанк средства принял, однако на карточный счет истцу не засчитал.
"Банк осуществил серию запросов документов о резидентстве в Португальской Республике. ... Несмотря на предоставленные документы и все исчерпывающие доказательства того факта, что ... является резидентом Португальской Республики, Банк не засчитал указанный платеж ... потому что срок действия вида плательщика на постоянное проживание в Португалии истек в феврале 2024 года", – говорится в материалах дела.
При этом подчеркивается: для зачисления средств истцу было предложено предоставить действующий вид на постоянное проживание плательщика в Португалии. Истец же его предоставил – однако "платеж на счет все равно банком зачислен не был". При этом:
- В ПриватБанке прислали истцу письмо, в котором объяснили: согласно постановлению Правления НБУ №21 от 24.02.2022 г., банкам запрещается совершать любые валютные операции, "для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение (зарегистрированная/постоянно проживающая) в Российской Федерации или в Республике Беларусь".
- Сама истец для подтверждения постоянного проживания заемщика в Португалии, предоставила пакет документов, которые "содержат указание на то, что лицо имеет гражданство Беларуси".
В свою очередь, отмечается, суд принял решение отказать в удовлетоворении иска. Чем фактически разрешил блокирование постуупивших на карту средств, если они были получены от граждан Беларуси.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.
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