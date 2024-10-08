В Украине продадут завод, конфискованный у российского олигарха, тайно поставлявшем РФ титан для производства ракет

Кабмин включил в список крупной приватизации титановый завод "ВСМПО Титан Украина". Ранее предприятие принадлежало подсанкционному российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

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О выставлении завода на приватизацию сообщили в Фонде госимущества. Там отметили:

на приватизацию выставлено 100% уставного капитала предприятия;

прогнозируемая стоимость объекта приватизации – не менее 271,72 млн грн.

"Аукционная комиссия установит цену и условия продаж и направит их Правительству на утверждение. После этого будет известна дата приватизационного аукциона. Аукцион будет проходить на торговой платформе Прозорро.Продажи, это обеспечит прозрачность и открытость торгов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все средства, полученные в результате приватизации, зачисляются в Государственный бюджет Украины. После чего "направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии".

Завод конфисковали у российского олигарха

Выставленный на приватизацию завод находится в Днепропетровской области. Основной вид деятельности – производство стальных:

труб;

полых профилей;

фитингов.

"ВСМПО Титан Украина" – это конфискованный у российского олигарха Михаила Шелкова Никопольский завод бесшовных труб из титановых сплавов. Как напомнили в Фонде, решением Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 года, предприятие было взыскано в доход государства.

Олигарх тайно поставлял России украинский титан для производства ракет

Летом же 2024 года Шелкову объявили о подозрении в организации поставок стратегической продукции из Украины на оружейные предприятия в РФ. "Работу" Шелкова и его сообщников рассматривают как финансирование действий, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины.

До того СБУ уже сообщала Шелкову о подозрении в причастности к поставкам в РФ украинского титанового сырья для производства ракет "Калибр".

Следствие установило, что в 2020-2021 годах Шелков организовал поставки титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн российским компаниям. Предприятия-получатели при этом были причастны:

к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России;

обеспечению потребностей оборонно-промышленного комплекса;

созданию стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

Поставки сырья велись тайно. Чтобы их скрыть, подозреваемые разработали особую схему.

Так, "на бумаге" титансодержащие концентраты якобы поставлялись австрийской компании. Об этом свидетельствовали заключенные с ней контракты.

Фактически же сырье сразу отгружалось на предприятия России. Они, в свою очередь, платили за сырье на счета австрийской компании, причем по рыночным ценам. А эта австрийская компания платила украинскому поставщику – уже по заниженным ценам.

Михаил Шелков и бизнес в Украине: что известно

Олигарх Шелков владел Демуринским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших производителей титана в мире и входило в состав российской государственной корпорации "Ростех".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году весь имущественный комплекс ГОК был арестован в рамках уголовного производства против Шелкова. Также под арест попали 100% корпоративных прав, транспортные средства ГОКа, а также деньги, находящиеся на банковских счетах предприятия.

В 2023 году это имущество и активы были взысканы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда. Теперь комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственного имущества. Актив готовят к приватизации.

Конфискация стала возможной из-за того, что Шелков находится под санкциями в Украине. Еще в июне 2021 года СНБО ввел санкции против председателя совета директоров российского "ВСМПО-Ависма" Сергея Чемезова и его заместителя Михаила Шелкова.

На тот момент Шелков еще числился конечным бенефициаром ООО "Демуринский ГОК". Также сообщалось, что Шелков вместе с партнерами владеет контрольным пакетом акций "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана для аэрокосмической отрасли. Таким образом, схема, в организации которой подозревают Шелкова, после 2021 года также являлась методом обхода санкций.

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