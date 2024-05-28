В Украине продадут активы 9 банков: кого затронет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) проведет продажу активов 9 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,879 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что продажа пройдет:

с 27 до 31 мая;

в системе Prozorro.

Продавать будут права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторскую задолженность перед банками;

объекты недвижимого имущества;

земельные участки;

другие основные средства.

В целом на продажу будут выставлены активы 9-ти банков. Это:

"АКБ "Капитал";

"Проминвестбанк";

"МР Банк";

"Мегабанк";

"Укрстройинвестбанк";

"АКБ "Конкорд";

"Банк Форвард";

"Айбокс Банк";

"Банк "Финансы и кредит".

"На этой неделе (27-31 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1879,8 млн грн. Напомним, средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков," – сообщили в ФГВФЛ.

Украина хочет продать национализированный банк

В то же время, Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

Впрочем, не исключается и передача банка другому предприятию. В частности, "Укрпочте".

"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", – сказал глава ФГИУ Виталий Коваль.

При этом он подчеркнул: PINbank "идеально подходит для приватизации". Ведь учреждение:

не имеет критического кредитного портфеля;

маленькое.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Sense bank оказался под критикой после жалобы клиента по поводу невозможности получить пенсию умершего родственника из-за воздушной тревоги. В отделении также сообщили, что не знают, какие справки нужны. В ответ банк разъяснил, что для оформления необходимы свидетельства смерти и о наследстве и объяснил, что в режиме воздушной тревоги он не работает с целью защиты персонала и клиентов.

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