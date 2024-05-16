Клиент госбанка не смог получить пенсию за погибшего родственника: что для этого нужно

Государственный Sense bank оказался под критикой после жалобы клиента по поводу невозможности получить пенсию умершего родственника из-за воздушной тревоги. В отделении также сообщили, что не знают, какие справки нужны. В ответ банк разъяснил, что для оформления необходимы свидетельства смерти и о наследстве и объяснил, что в режиме воздушной тревоги он не работает с целью защиты персонала и клиентов.

Об этом Sense bank сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Спрашиваю, какой нужен пакет документов? Не знаем. А есть ли кто компетентный, кто знает? Нет", - посетовал он.

Клиент, недавно потерявший близкого человека, обратился в отделение банка для получения пенсии за умершего родственника, однако застал закрытую дверь и воздушную тревогу. На следующий день он снова попытался посетить банк, но даже после открытия отделения не смог получить четкого ответа на необходимые документы и дальнейшие действия, поскольку никто компетентный по этому вопросу не работал в это время.

В ответ банк объяснил, что отделения не работают во время воздушных тревог в целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Кроме того, клиенту было разъяснено, что для получения выплаты нужно предоставить необходимые подтверждающие документы, а именно:

свидетельство о смерти – оригинал или нотариальная копия;

паспортные данные;

свидетельство о праве на наследство;

идентификационный код

А также, что их должны отсканировать и заверить, после чего они отправляются для обработки в соответствующий отдел банка, дальнейшая обработка может занять до 30 дней. Представители банка заявили, что свяжутся с отделением, чтобы уточнить обстоятельства ситуации и помочь клиенту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Sense bank стал объектом критики из-за неправомерной конвертации средств при снятии наличных за рубежом через банкомат. Банк объяснил процесс проведения операций в другой валюте и предложил клиенту рассмотреть возможность пользования валютными картами во избежание подобных проблем.

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