"Идеально подходит для приватизации": Украина хочет продать национализированный банк

Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, передает Forbes. Впрочем, отметил он, не исключается и передача банка другому предприятию – в частности, "Укрпочте".

"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", – сказал Коваль.

При этом он подчеркнул: PINbank "идеально подходит для приватизации". Ведь учреждение:

не имеет критического кредитного портфеля;

маленькое.

"Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там – качественный и проукраински настроенный. Этот банк не имеет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации", – резюмировал глава ФГИУ.

Банк принадлежал российскому олигарху

О национализации PINbank было сообщено в начале 2024 года. В ее результате государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером.

Сам же Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года. В феврале-2023 акции Гинера в PINbank были взысканы в доход государства, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Укрпочта" хочет себе банк?

В то же время, в апреле-2023 СМИ сообщали о возможности перехода PINbank под контроль "Укрпочты". О чем упомянул и Коваль.

К слову, в январе-2022, еще до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" подавала в НБУ запрос на покупку другого финучреждения – Альпари Банка. В июне сделку даже согласовал Антимонопольный комитет, но дальше дело не пошло.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Sense bank оказался под критикой после жалобы клиента по поводу невозможности получить пенсию умершего родственника из-за воздушной тревоги. В отделении также сообщили, что не знают, какие справки нужны. В ответ банк разъяснил, что для оформления необходимы свидетельства смерти и о наследстве и объяснил, что в режиме воздушной тревоги он не работает с целью защиты персонала и клиентов.

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