В Украине предлагают установить новые лимиты на переводы: кому могут заблокировать карту

В Национальном банке Украины предлагают ввести лимиты на переводы между банковскими картами на уровне доходов, указанных в анкете. То есть, например, если клиент банка указал, что получает 15 тыс. грн, а через его счет прошло 50 тыс. грн, его карты могут быть заблокированы.

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Об этом на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков страны заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник. Он объясняет целесообразность этой идеи борьбой с использованием банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов.

Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – отметил Дмитрий Олейник.

По его словам, Национальный банк и большинство банков активно борются с "дропами", но некоторые финучреждения все равно пропускают такие операции для роста собственной клиентской базы. Поэтому в течение сентября месяца начнется создание реестра скомпрометированных карт, а после этого - реестра "неблагонадежных" торговцев.

Глава НБУ Андрей Пышный призвал не делать рынок финансовых услуг Украины зарегулированным. "Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", - добавил он.

Также глава Нацбанка напомнил, что с 1 октября в Украине будут действовать лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тыс. грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине с октября введут ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц. Однако есть исключения, в частности, для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут подтвердить свои доходы.

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