В Украине появятся плавучие электростанции: сколько света нам это даст

В Одесской области в скором времени могут появиться плавучие электростанции. Это будут газопоршневые или газотурбинные установки, расположенные на судах технического флота, генерирующих 500 МВт электроэнергии.

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Соответствующее постановление №1069 13 сентября утвердило Кабинет министров. Она урегулирует мероприятия по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота.

На такой шаг правительство пошло на обеспечение энергетической безопасности Украины и ликвидации последствий полномасштабной вооруженной агрессии России, говорится в постановлении. Это позволит обеспечить некоторые регионы альтернативными источниками электроэнергии и спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений. Также в документе говорится, что:

услуги по аренде судов технического флота, на которых установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии;

услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

В начале 2023 года турецкая компания Karpowership уже подписала меморандум о поставке Украине плавучих электростанций. В том же году предложение разместить такие установки в акваториях Одессы, Николаева, Измаила поступило от немецкой компании Siemens.

Впрочем, эта идея может столкнуться с преградами. Как рассказал УНИАН директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, мировой рынок плавучих электростанций не широко развит – наиболее распространены такие установки в малоразвитых странах Западной Африки.

"В Украине особенная ситуация. Я думаю, что даже небольшой дополнительный объем генерации электроэнергии нам бы понадобился. В данном случае это может быть не больше 500 МВт, что тоже было бы неплохо", – сказал эксперт.

Поэтому нужно решить три главных вопроса, которые могут возникнуть на пути успешной реализации инициативы:

защита энергетических судов от обстрелов ракетами и дронов;

стоимость электроэнергии, которую генерируют такие суда, может быть вдвое или втрое дороже рыночной цены в Украине;

отсутствие инфраструктуры для подключения судов к имеющимся электрическим сетям.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что зимой дефицит электроэнергии в Украине будет составлять не менее 20%, причем основная тяжесть отключений электроэнергии ляжет прежде всего на население.

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