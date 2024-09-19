Отключение света зимой: украинцев предупредили, к чему готовиться

Зимой дефицит электроэнергии в Украине составит не менее 20%. При этом основная тяжесть отключений электроэнергии ляжет прежде всего на население.

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Об этом на организованной Центром Вудро Вильсона дискуссии заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк. По словам эксперта, к декабрю 2024 г. энергетики подготовят примерно 14-15 ГВт генерирующих мощностей с 18 ГВт, которые были до полномасштабного вторжения РФ. То есть дефицит электроэнергии составит 4 ГВт, который не удастся перекрыть импортом.

"Это в общей сложности составляет до 20% выработки. Это действительно оптимистическая картина. Я бы сказал, что это оптимистическая картина", – сказал он.

Павлюк напомнил, что в результате ракетных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры с марта 2024 года по июль энергосистема Украины потеряла 10 ГВт производственной мощности. Также эксперт пояснил, что:

три атомных электростанции , которые остаются под контролем Украины, являются ключевым базисом выработки в энергосистеме – их совокупная установленная мощность составляет до 8 ГВт;

, которые остаются под контролем Украины, являются ключевым базисом выработки в энергосистеме – их совокупная установленная мощность составляет до 8 ГВт; ГЭС повреждены около 50% , до войны их мощность до 6 ГВт;

, до войны их мощность до 6 ГВт; доступная мощность тепловых электростанций и когенерации достигает 5,5 ГВт;

достигает 5,5 ГВт; на оккупированных территориях осталось 80% мощностей ветровых и 20% солнечных станций – они потеряны.

"В общем, мы подходим к этому отопительному сезону в ситуации, когда вся генерация на левом берегу страны в основном разрушена, приостановлена или повреждена, и она не работает. При этом восток страны очень сильно зависит от системы передачи. Таким образом, функциональность системы передачи абсолютно критически важна, чтобы справиться с проблемами отопительного сезона", – отметил Павлюк.

Он прогнозирует, что основная тяжесть отключений электроэнергии зимой будет возложена в первую очередь на население, поскольку сектор обороны, предприятия централизованного тепло- и водоснабжения объекты критической социальной инфраструктуры отключить невозможно.

Ранее OBOZ.UA уже писал о призывах Киевской городской госадминистрации к жителям столицы запасать зимой продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Горожане готовят к отключениям продолжительностью до 16 часов в сутки.

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