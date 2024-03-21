В Украине появился закон о биометане: что изменится и зачем это нужно

В Украине урегулировали законодательство, которое позволит наладить трубопроводный экспорт биометана. Альтернативное топливо разрешили оформлять на таможне точно так же, как природный газ.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 9456 о таможенном контроле и оформлении биометана. Нардепы приняли документ в целом 20 марта – за проголосовали 297 народных избранников (поименное голосование – ниже на этой странице).

Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады, а после него – президент Украины. Производители биометана рассчитывают, что принятие законопроекта позволит экспортировать этот ресурс, а значит привлекать валютную выручку и инвестиции в новые мощности для производства.

В Украине не было и нет прямого запрета на экспорт биометана, но до сих пор не были прописаны таможенные процедуры. Именно поэтому без внесення изменения в Таможенный кодекс экспорт биометана оставался в "серой" зоне с точки зрения законодательства.

К слову, только в 2021 году в Украине закрыли юридическую "дыру" и дали официальное определение термину "биометан" в законе об альтернативных видах топлива. Это также было необходимым условием для того, чтобы наладить производство биометана в нашей стране.

По данным главы Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, уже сейчас есть пять заводов, фактически готовых экспортировать биометан в случае урегулирования экспорта, писал "Интерфакс-Украина". Мощность этих заводов составляет около 80 млн куб. м. в год, но общий потенциал Украины оценивается в 20 млрд куб. м в год, считают производители.

Законопроект 9456: поименное голосование

Биометан – это метан, не имеющий ископаемого происхождения. Его производят преимущественно путем очистки и обогащения биогаза, полученного биохимическими методами из различных видов органического сырья. Биометан можно использовать в различных областях в качестве альтернативного топлива. По составу и энергетической мощности он очень похож на природный газ, следовательно, используется для тех же целей. Биометан можно вводить в газовые сети, а также использовать в качестве топлива в транспортных средствах.

Как сообщал OBOZ.UA, урегулирования экспорта биометана является актуальным вопросом, т.к. ЕС готовится к прекращению транзита через Украину уже с 2025 года. В связи с этим Украина ищет способы альтеративного использования своей мощной газотранспортной системы, и один из них – трубопроводные поставки биометана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!