В Украине появился новый способ узнать, какие банки работают без света: где искать информацию
В Дії появилась новая функция, которая помогает найти работающие банковские отделения даже при длительных отключениях электроэнергии. Благодаря сети POWER BANKING, созданной НБУ, банковские услуги остаются доступными даже при продолжительных отключениях.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). В разделе "Несокрушимость" добавили фильтр "Банкинг", помогающий быстро найти ближайший банк или отделение сети.
Как найти работающий банк в Дії
- перейдите в раздел "Сервисы" – "Несокрушимость";
- включите фильтр "Банкинг";
- карта покажет ближайшие работающие банки, доступные даже при отсутствии электроэнергии;
- при необходимости загрузите карту на устройство, чтобы воспользоваться оффлайн.
Что такое сеть POWER BANKING
POWER BANKING – это инициатива Национального банка Украины, объединяющая банковские отделения, способные работать в условиях длительных блекаутов. Особенности сети:
- наличие генераторов для бесперебойного питания;
- доступ к интернету и связи даже во время кризисов;
- способность предоставлять базовые банковские сервисы.
Найти адрес отделений можно найти через приложение Дія. А также на официальном сайте сети POWER BANKING. Кроме фильтра "Банкинг", в разделе "Несокрушимость" можно найти:
- укрытие – адреса ближайших бомбоубежищ;
- пункты несокрушимости – места, где есть связь, интернет, генераторы и доступ к теплу;
- реальное время работы – возможность проверить доступность пунктов.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, услуга оформления на портале Действия доверенности, чтобы забрать квалификационные документы моряка, помогла украинцам всего за 2 месяца сэкономить минимум 600 тысяч долларов, или более 24 млн гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!