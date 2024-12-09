В Украине появился новый способ узнать, какие банки работают без света: где искать информацию

В Дії появилась новая функция, которая помогает найти работающие банковские отделения даже при длительных отключениях электроэнергии. Благодаря сети POWER BANKING, созданной НБУ, банковские услуги остаются доступными даже при продолжительных отключениях.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). В разделе "Несокрушимость" добавили фильтр "Банкинг", помогающий быстро найти ближайший банк или отделение сети.

Функция Какие действия выполняет Карта работающих банков доступна в разделе "Несокрушимость" в приложении Дія. Фильтр "Банкинг" помогает найти ближайший работающий банк даже в случае блэкаута. Оффлайн доступ карту можно скачать на устройство и использовать без интернета. Доступность для людей с инвалидностью карта учитывает потребности лиц с ограниченными возможностями.

Как найти работающий банк в Дії

перейдите в раздел "Сервисы" – "Несокрушимость";

включите фильтр "Банкинг";

карта покажет ближайшие работающие банки, доступные даже при отсутствии электроэнергии;

при необходимости загрузите карту на устройство, чтобы воспользоваться оффлайн.

Что такое сеть POWER BANKING

POWER BANKING – это инициатива Национального банка Украины, объединяющая банковские отделения, способные работать в условиях длительных блекаутов. Особенности сети:

наличие генераторов для бесперебойного питания;

доступ к интернету и связи даже во время кризисов;

способность предоставлять базовые банковские сервисы.

Найти адрес отделений можно найти через приложение Дія. А также на официальном сайте сети POWER BANKING. Кроме фильтра "Банкинг", в разделе "Несокрушимость" можно найти:

укрытие – адреса ближайших бомбоубежищ;

пункты несокрушимости – места, где есть связь, интернет, генераторы и доступ к теплу;

– места, где есть связь, интернет, генераторы и доступ к теплу; реальное время работы – возможность проверить доступность пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, услуга оформления на портале Действия доверенности, чтобы забрать квалификационные документы моряка, помогла украинцам всего за 2 месяца сэкономить минимум 600 тысяч долларов, или более 24 млн гривен.

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