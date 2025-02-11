В Украине появились вакансии для уникальных специалистов: топ-7 необычных профессий интересующих работодателей

В Украине появляются уникальные вакансии, найти специалистов для которых крайне сложно. Среди редких профессий – аппаратчик выращивания дрожжей, пастижер, халвомесильник и даже эмбриолог.

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Об этом сообщила Государственная служба занятости. Там отметили, что найти таких специалистов бывает настоящим вызовом для работодателей.

ТОП-7 редких профессий в Украине в 2024 году

аппаратчик выращивания дрожжей (12 вакансий в год);

Этот специалист занимается размножением и выращиванием дрожжей для разных отраслей пищевой промышленности – от хлебопекарства до производства кормов для животных. Его работа требует точности, ведь нужно контролировать температуру, влажность и соотношение ингредиентов.

настройщик пианино и роялей (5 вакансий в год);

Этот мастер настраивает музыкальные инструменты, обеспечивая их идеальный звук. Он также устраняет дефекты, производит реставрацию и ремонтирует пианино, рояли и клавесины. Настройка должна четко чувствовать звук и работать с более чем 10 000 деталей в каждом инструменте.

халвомесильник (4 вакансии в год);

Этот специалист отвечает за приготовление традиционной восточной халвы. Его главная задача – точно соблюдать технологию смешивания ореховой, белковой и карамельной массы. Если допустить ошибку, халва не приобретет правильную волокнистую структуру.

натурщик (истец для художников, 4 вакансии в год);

Этот человек "живой объект искусства" - позирует для художников и фотографов. Требования к натурщикам достаточно высоки: они должны быть физически выносливыми, гибкими и способными стоять неподвижно несколько часов.

бутафор (3 вакансии в год);

Специалист создает муляжи предметов для театров, кино, музеев и магазинов. Бутафоры работают с гипсом, пластиком, деревом и даже папье-маше, чтобы совершить реквизит, который выглядит максимально реалистично. "За каждым ложным яблоком в кино стоит настоящий мастер-бутафор," – шутят представители этой профессии.

пастижер (мастер по изготовлению париков, усов и бород, 2 вакансии в год);

Пастижер работает над созданием париков, шиньонов, накладных усов, бород и бровей для театров, кино и модной индустрии. Его задача – полностью изменить внешность человека с помощью профессионально изготовленных волос.

эмбриолог (1 вакансия в год).

Этот уникальный специалист работает в сфере репродуктивной медицины. Он занимается экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), помогая семьям осуществить мечту о ребенке. Работа эмбриолога требует высокой точности, ответственности и досконального знания биологии.

Редкие профессии, которые исчезают или изменяются

Кроме этих профессий, в 2024 году в Украине еще встречаются, но становятся все редче и другие профессии. А именно:

чиститель дымоходов – через переход на современные системы отопления;

– через переход на современные системы отопления; часовщик городской ратуши – в городах все больше переходят в электронные механизмы;

– в городах все больше переходят в электронные механизмы; краситель зеркал – с появлением автоматизированных производств эта специальность исчезает;

– с появлением автоматизированных производств эта специальность исчезает; сортировщик немытой шерсти – традиционные методы обработки шерсти вытесняются фабричными технологиями.

Эти специальности требуют мастерства, терпения и преданности своему делу. Поэтому их представители остаются незаменимыми, даже если вакансий для них очень мало.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе 2025 года самые высокие зарплаты были зафиксированы в таких профессиях: медиабайеры (67 500 грн), водители-международники (55 000 грн) и стоматологи (до 51 900 грн), тогда как медианная зарплата по стране осталась на уровне 2. Наибольший рост доходов наблюдался в топ-менеджменте, строительстве, страховании и сфере красоты.

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