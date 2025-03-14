Украинским водителям приходится платить почти 100 тысяч за номера: какие самые дорогие

Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят по 4 800 грн. Самые дорогие – 96 000 грн.

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Максимальную цену, по данным Главного сервисного центра МВД (ГСЦ МВД), придется заплатить за 3 цифровые комбинации. В частности:

0001;

0009;

7777.

За ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн. Это:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн. А знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера:

0006;

6666.

Самые дешевые номера – по 4 800 грн – относятся к нескольким категориям. В частности:

Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.

Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.

Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.

В то же время, следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше всего подобрать себе другой номер.

Сколько стоят индивидуальные номера

В то же время, в конце 2024 года МВД вернуло услугу индивидуальных номеров. Ее стоимость:

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

При этом подчеркивается, что такой номерной знак:

Для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов.

Либо от трех до восьми букв, либо от трех до семи букв и цифр.

Для мотоциклов – "от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр".

Вместе с тем, отмечается, "индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские водители, которые нарушили правила дорожного движения, получают в Дії фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это помогает понять, где именно было совершено нарушение.

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