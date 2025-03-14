Украинским водителям приходится платить почти 100 тысяч за номера: какие самые дорогие
Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта. Однако за это придется заплатить немалые деньги. Самые дешевые комбинации стоят по 4 800 грн. Самые дорогие – 96 000 грн.
Максимальную цену, по данным Главного сервисного центра МВД (ГСЦ МВД), придется заплатить за 3 цифровые комбинации. В частности:
- 0001;
- 0009;
- 7777.
За ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн. Это:
- 0002;
- 0003;
- 0004;
- 0005;
- 0008;
- 0009;
- 1111;
- 2222;
- 3333;
- 4444;
- 5555;
- 8888;
- 9999.
Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн. А знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера:
- 0006;
- 6666.
Самые дешевые номера – по 4 800 грн – относятся к нескольким категориям. В частности:
- Две последовательные пары одинаковых цифр – 0066, 6622 и пр.
- Одинаковые первая и третья цифры, либо вторая и четвертая, либо первая и четвертая, либо первая и третья – 0101, 0550, 1001, 1441 и пр.
- Три одинаковые цифры, размещенные подряд – 2666, 9666 и пр.
- Три одинаковые цифры, размещенные не подряд – 0700, 1011 и пр.
В то же время, следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше всего подобрать себе другой номер.
Сколько стоят индивидуальные номера
В то же время, в конце 2024 года МВД вернуло услугу индивидуальных номеров. Ее стоимость:
- спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;
- спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;
- три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
- каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
- графический элемент – 500 грн.
При этом подчеркивается, что такой номерной знак:
- Для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов.
Либо от трех до восьми букв, либо от трех до семи букв и цифр.
- Для мотоциклов – "от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр".
Вместе с тем, отмечается, "индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские водители, которые нарушили правила дорожного движения, получают в Дії фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это помогает понять, где именно было совершено нарушение.
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