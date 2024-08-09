В Украине появились 10 грн с новым дизайном: как выглядит монета

НБУ ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена войскам связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

монета сделана из сплава на основе цинка с никелевым покровом;

тираж монеты 10 000 000 штук (в том числе 510 000 штук в качестве сувенирной продукции);

гурт – рифленый.

"Новая оборотная памятная монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Посвящается украинским воинам-связям, которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевают сверхсложные вызовы и угрозы, чтобы защитить Украину в кибер- и информационном пространстве", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На реверсе (оборотной стороне монеты) по кругу содержатся надписи "Войска Связи и Кибербезопасности ВСУ". А также лозунг ее военнослужащих: "Сильные Держать Связь!".

"В центре композиции, словно щит, защищающий информационное пространство, изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, в ее основе – восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний. На заднем плане – схематически изображены лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства, где идет невидимая война", – рассказали в НБУ.

Аверс монеты (лицевая сторона) – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Где можно расплатиться новыми 10 грн

Поскольку же памятная монета "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" является оборотной, она обязательна к приему для всех видов наличных платежей. А также зачисления на счета.

"Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн", – рассказали в НБУ.

Где купить новую памятную монету

В наличное обращение будет введено почти 10 млн штук памятных монет. В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, стоимостью 438 грн каждый:

ролики содержат 25 монет;

на специально оформленной сувенирной бумаге, в который упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины и элементы, имитирующие лабиринты зашифрованных данных;

тираж роликов – 20 тысяч штук.

В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке началась с 9 августа 2024 года. Реализация банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно, по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. В список таких банков входят:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк вводит в оборот новые банкноты сразу нескольких номиналов – на замену старым. Процесс начался 8 августа. Новые купюры будут модифицированными – на них появится надпись "Слава Украине! Героям слава!", ранее не использовавшаяся на украинских деньгах. При этом специально менять деньги украинцам не надо: замена старых купюр на новые будет происходить "естественным путем".

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