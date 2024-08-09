Нацбанк начал менять гривни: что украинцам делать со старыми деньгами. Фото

Национальный банк вводит в оборот новые банкноты сразу нескольких номиналов – на замену старым. Процесс начнется уже 8 августа. Новые купюры будут модифицированными – на них появится надпись "Слава Украине! Героям слава!", ранее не использовавшаяся на украинских деньгах. При этом специально менять деньги украинцам не надо: замена старых купюр на новые будет происходить "естественным путем".

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: в этот день в обращение вводятся новые банкноты номиналом 500 и 1 000 грн.

Кроме того, с 23 августа будут запущены купюры в 50 грн. А с 2025 года:

200;

20;

100 грн.

"Национальная валюта вместе с другими государственными символами является атрибутом, определяющим независимое государство. Деньги – не просто платежное средство или мера стоимости. Это символы государства, которые каждый из нас каждый день держит в руках. момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, звучащий по всему миру", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: модифицированные банкноты являются законным платежным средством. А потому будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.

"Они обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей. И зачисления на счета", – отметили в Нацбанке.

Как выглядят новые гривни

На новых купюрах в правой верхней части на оборотной стороне размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!". Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам:

500 грн – образца 2015 года;

50 и 1 000 грн – образца 2019 года.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись председателя НБУ Андрея Пышного. На оборотной – год выпуска.

Специально менять деньги не нужно

В то же время, там подчеркнули: украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца на новые. Дело в том, что модифицированные банкноты гривни будут заменять купюры образцов 2014-2019 годов, имеющих признаки износа "естественным путем" – во время проведения расчетных и пр. операций.

"Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов. И повышения качества денежной наличности", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк начал выводить из оборота купюры в 500 грн 2003-2007 годов. Причина – желание повысить качество наличных денег в обращении, ведь за 18 и более лет после выпуска многие банкноты достаточно износились.

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