В Украине появилась новая высокооплачиваемая профессия: что нужно делать

В Украине официально появится новая профессия – деминер. Национальное агентство квалификаций одобрило его профессиональный стандарт. Он отвечает международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards). При этом уже сейчас можно найти высокооплачиваемые вакансий для деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

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О появлении новой профессии сообщили в Минэкономики. Там отметили: полное название специальности – "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)".

"До этого операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие профессионального стандарта создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. После утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от Минобразования выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.

В целом же, отмечается, разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. В частности:

Базовый уровень – позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию.

Следующий уровень даст возможность проводить техническое обследование.

Далее – разминирование территорий, зданий и т.д.

Работа и зарплата для деминеров

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для деминеров – причем не только в военной сфере. Вакансии высокооплачиваемые – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 30 000, 40 000 и даже 60 000 грн.

В сфере же обороны деминеры-саперы могут зарабатывать гораздо больше. В частности, можно встретить предложения с зарплатами по 55 000, 74 000 и 120 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков – таким образом власти хотят расширит профессиональный потенциал женщин в области перевозок. В настоящее время география проекта охватывает 4 города: Киев, Тернополь, Ривне и Хмельницкий, а подать заявку на обучение можно онлайн.

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