В Украине появилась новая субсидия: кто получит и сколько платят

Украинские аграрии в прифронтовых районах получат государственную поддержку. Правительство ввело субсидии для сельскохозяйственных производителей, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 августа с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства, о чем сообщили на правительственном портале. "Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают ", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.

Субсидия вводится на 1 га возделываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года. Выплаты аграриям будут зависеть от приближенности их пашни к линии боевого столкновения:

возможных боевых действий – 1000 грн ;

; активных боевых действий – 2000 грн.

Льготы для бизнеса в прифронтовых районах

Верховная Рада планирует ввести и другие льготы для украинского бизнеса, который будет работать на прифронтовых и деоккупированных территориях. Кроме того, такие предприятия могут получить право на кредитование по особым условиям.

По ее словам, список потенциальных льгот пока только предварительный. Авторы законопроекта рассчитывают, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, разрушенных в ходе военных действий. Речь идет о таких предложениях:

финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, решающих начать или расширить бизнес на этих территориях;

налоговые льготы для бизнеса и физических лиц-предпринимателей;

для бизнеса и физических лиц-предпринимателей; инфраструктурная поддержка – обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

– обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги); поддержка инноваций и инвестиций;

поощрение местного производства и потребления;

информационная поддержка предпринимательства и обучения.

Кроме того, ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские предприниматели могут получить помощь от государства через программу "Работа", которая действует уже 2 года. За это время в развитие бизнеса было инвестировано 8,5 млрд грн, в том числе – в направлении "Собственное дело" выдали 16 490 грантов общей стоимостью 3,9 млрд грн.

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