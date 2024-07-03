Украинцы могут получить от государства деньги на свой бизнес: сколько уже выдано грантов

За 2 года программы єРобота государство инвестировало в развитие бизнеса 8,5 млрд грн. Больше всего – в направление "Собственное дело": в его рамках было выдано 16 490 грантов на 3,9 млрд грн.

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Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: в целом гранты получили более чем 18 тыс. предпринимателей.

"Это была одна из первых инициатив, разработанных в рамках Плана восстановления Украины, стартовавшей 1 июля 2022 года. В начале было предложено несколько поддерживаемых направлений (развитие собственного бизнеса, организация перерабатывающих предприятий, закладка садов и создание тепличных хозяйств), впоследствии к ним добавился новый бизнес ветеранов и членов их семей, а для удобства подачи заявок было организовано через портал Дія", – говорится в сообщении.

На что выдавали деньги украинским предпринимателям

Как рассказал Гетманцев, больше всего грантов было получено в рамках направления "Собственное дело" – 16 490 на 3,9 млрд грн. А также:

развитие перерабатывающих предприятий – 672 гранта на 3,4 млрд грн;

садоводство, виноградарство, развитие тепличного хозяйства – 211 грантов на 925 млн грн;

ветеранский бизнес – 634 гранта на 283 млн грн.

"Главный результат – более 55 тысяч украинцев получили работу в результате реализации программы, а значительная часть выданных грантов вернулась в бюджеты всех уровней в виде налогов", – рассказал нардеп.

В то же время, отметим: информацию о получении гранта по программе "Собственное дело" можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине увеличилось количество вакансий в сфере охраны и безопасности – благодаря вакансиям в Силах обороны. Также значительный прирост произошел в категории "Управление персоналом, HR".

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