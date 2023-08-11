В Украине подорожала регистрация авто: водителям придется переплачивать за бланки

В Украине изменилась стоимость государственной регистрации автомобилей и других транспортных средств. Изменения связаны с подорожанием бланков: если раньше один бланк свидетельства регистрации транспортного средства стоил 312 грн, то теперь будет 405 грн. Поэтому подорожание не коснется регистрации с получением электронного свидетельства.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Украины. То есть теперь ориентировочная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 955 грн;

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) – 727 грн;

для прицепов (с выдачей номерного знака) – 716 грн;

для мопедов или отдельных их агрегатов (с выдачей номерного знака) – 698 грн.

В каждом из пунктов учитывается стоимость самой услуги (200 грн) и стоимость бланка (405 грн). При этом стоимость номерных знаков различается в зависимости от типа транспортного средства (93-350 грн).

"Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты). Стоимость получения е-свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась... В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе", – отметили в МВД.

Так, владелец автомобиля или его представитель по собственному желанию может отказаться от пластикового документа и получить только электронное свидетельство. При этом следует учитывать, что виртуальные документы, отображаемые в приложении Дія и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины.

"Во многих сервисных центрах МВД до сих пор есть бланки из предыдущей партии из полиграфического предприятия. Поэтому услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф применим позже, чем с 9 августа", – добавили также в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы переплачивают за бланки документов из-за возвращения коррупционных схема на госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина". Дело в том, что прямо во войны при попустительстве Кабмиина в Украину вернулся коррупционный спрут ЕДАПС.

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