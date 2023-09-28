В Украине подорожает важный продукт: агроэксперт озвучил прогноз по ценам

В Украине в 2023 году не ожидается дефицита сахара, однако цены на этот важный продукт могут немного вырасти. Дело в том, что сахар дорожает по всему миру. А это означает, что украинские производители будут больше ориентироваться на экспорт, чем "подтянут" вверх и внутренние цены.

Такой прогноз озвучил советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка "Шувар" Иван Стефанишин, пишет agronews.ua. По его словам, в 2023 году в Украине посеяли почти на 35% сахарной свеклы больше, чем годом ранее.

Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается примерно в 1 млн тонн в год. А ожидаемое производство составит около 1,6 млн тонн.

"Дефицита сахара точно не будет, наоборот, можно говорить о существенном росте производства. Проблема в том, что на мировом рынке есть дефицит сахара... Это благоприятные условия для увеличения экспорта сахара из Украины, и это скажется на внутренней цене в Украине. Но резкого роста не будет", – объяснил эксперт.

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Он также отметил, что подорожание бензина не сильно повлияет на стоимость сахара для потребителей. Этот аспект в формировании цены многие переоценивают, считает Стефанишин.

"Если дорожают энергоносители, конечно, растет себестоимость сахара, но не пропорционально. То есть, если энергоносители подорожали, скажем, на 20%, и кто-то говорит, что и цена на сахар должна вырасти на 20% – это ерунда", – считает специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на мировых рынках ожидается еще большее подорожание сахара. Причина – намерение Индии уже с октября запретить экспорт этого продукта. К такому решению власти страны подтолкнула засуха – отсутствие дождей снизило урожайность тростника.

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