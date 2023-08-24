"Ценники" перепишут: по всему миру подорожает важный продукт

На мировых рынках ожидается подорожание сахара. Причина – намерение Индии уже с октября запретить экспорт этого продукта. К такому решению власти страны подтолкнула засуха – отсутствие дождей снизило урожайность тростника. Ранее же запрет на экспорт сахара ввела и Украина – впрочем, подорожание продукта в ней также ожидается.

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О решении Индии сообщает Reuters. Отмечается: последний раз к такой мере эта страна прибегала 7 лет назад.

"Ожидается, что Индия запретит заводам экспортировать сахар, начиная с октября – впервые за 7 лет остановив поставки. Дело в том, что отсутствие дождей снизило урожайность тростника", – говорится в сообщении.

Подчеркивается: отсутствие Индии на мировом рынке, вероятно, приведет к повышению базовых цен в на биржах Нью-Йорка и Лондона. Тем более, что на них сахар "уже торгуется вблизи многолетних максимумов". Это подорожание, отмечается, в свою очередь, "вызовет опасения дальнейшего роста цен на мировых продовольственных рынках".

Запрет на экспорт сахара подтвердили и в индийском правительстве. "Наша основная цель – удовлетворить внутренние потребности в сахаре. На предстоящий сезон у нас не будет достаточно продукта, чтобы выделить экспортные квоты", – рассказали там аналитикам.

Украина также запретила экспорт сахара

В начале лета экспорт сахара запретила и Украина. Действовать этот запрет будет до 15 сентября. Причина такого решения – необходимость избежать дефицита продукта.

"Летом в Украине растет потребление сахара. Поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", – аргументировали в правительстве.

Сахар в Украине будет дорожать

Тем не менее, избежать подорожания сахара в Украине, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, не удастся. Впрочем, по его словам, рост цен будет незначительным и составит 2-3%.

"Сахароварение у нас заканчивается в ноябре – тогда будет новый урожай. До ноября же мы доедаем урожай прошлого года. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим – 2-3%", – прогнозирует эксперт.

По состоянию же на 24 августа сахар в Украине стоит в среднем 34,52 грн/кг. Что на 59 коп. превышает среднюю цену июля. Цены в магазинах:

Auchan – 34,4 грн/кг;

Novus – 34,39 грн/кг;

Metro – 34,9 грн/кг;

Varus – 34,4 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год же сахар в Украине значительно подрос в цене. С июля 2022 года по июль-2022 его стоимость увеличилась на 10,1%.

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