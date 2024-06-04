В Украине перепишут цены на сигареты: нардепы поддержали рост акцизов

В Украине готовятся увеличить акцизы на сигареты и другие табачные изделия. Так, размер акциза будет привязан к евро, а не к гривне. Само повышение будет плавным – в 2025 году на 23%, а в 2026-2028 гг. еще по 5% каждый год, пока акциз не выйдет на уровень Европейского Союза (ЕС). Это приведет к пересмотру стоимости сигарет в торговых точках.

Соответствующий законопроект № 11090 народные депутаты приняли в первом чтении 4 июня. За проголосовали 249 депутатов Верховной Рады, сообщил первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Он также уточнил, что в 2024 году акциз на сигареты вырастет только в случае девальвации. "Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн. В 2026 году – 5 млрд грн, в 2027 году – 9,3 млрд грн, в 2028 году – 13,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

Почему акциз на сигареты хотят повысить

Как объясняли в Кабинете министров, пересмотр сигаретного акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% согласно директиве ЕС 2011/64/EU. Цель этого – гармонизация украинского законодательства с требованиями Евросоюза.

Однако действующий график повышения, как утверждается, "не позволяет достичь уровня налогообложения, установленного в ЕС". Поэтому возникла необходимость "пересмотреть ставки акцизного налога с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного Директивой ЕС".

В то же время Украина активно работает над внедрением еАкциза – цифрового инструмента для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции. Завершить внедрение системы планируется к 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, также нардепы 4 июня поддержали повышение акцизов на автомобильное топливо. Согласно законопроекту, изменения ожидались уже 1 июля 2024 года. Как считают специалисты, в случае принятия закона рост акцизов отразится на ценах на АЗС – к примеру, уже в июле ожидается подорожание бензина на 1,5 грн/л.

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