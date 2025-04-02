В Украине перепишут цены на квартиры: в чем причина и какую стоимость ждать

В Украине цены на квартиры продолжают расти, что обусловлено геополитическими факторами, инфляцией и дисбалансом спроса и предложения. В ближайшее время эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание жилья на 1-3%, что делает инвестиции в недвижимость актуальными именно сейчас.

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Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии СМИ. Рынок недвижимости Украины динамично изменяется под влиянием ряда факторов, включая экономические, политические и социальные аспекты.

Удорожание квадратного метра становится все заметнее, что заставляет как покупателей, так и продавцов внимательно следить за ситуацией. Основные факторы роста цен:

геополитическая ситуация;

Главным фактором, влияющим на цены недвижимости, остается война и перспективы ее завершения. Политические переговоры о мире или, напротив, новости об эскалации существенно изменяют покупательскую активность.

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, когда появляется надежда на стабильность, покупатели активнее инвестируют в первоначальный рынок. Неопределенность или угроза военных действий сдерживает вложения в недвижимость.

сотрудничество девелоперов с финансовыми группами;

Строительные компании все чаще сотрудничают с банками и инвестиционными фондами, что позволяет расширять финансовые программы, в частности, рассрочку платежей.

"Спрос на долгосрочную рассрочку растет, особенно в Киевском регионе. Около трети покупателей ищут такие варианты, но не все застройщики готовы предложить их", — отмечает Берещак.

инфляция и рост себестоимости;

Стоимость строительных материалов, логистики и труда растет, что оказывает непосредственное влияние на конечную цену жилья. Только за первый квартал 2025 года цены на первичном рынке выросли на 5% в национальной валюте.

"Наибольший рост отмечается в комфорт-плюс-сегменте, где цены поднялись на 7%. Если комплекс активно развивается и имеет удобные финансовые условия, стоимость может расти еще быстрее", - добавляет эксперт.

сезонные колебания;

Весна обычно является периодом активного движения на рынке недвижимости. Строительство возобновляется после зимнего замедления, покупатели возвращаются к поиску жилья, что способствует повышению цен.

спрос и предложение;

Сегодня спрос на качественные новостройки превышает предложение, провоцирующее дальнейший рост стоимости. Более всего дорожают объекты с высокими темпами строительства и комфортной инфраструктурой.

По прогнозам экспертов, в апреле 2025 года цены на квартиры вырастут еще на 1-3% в зависимости от региона и стадии строительства конкретного объекта. Для планирующих покупку это означает необходимость принятия решения как можно быстрее, чтобы зафиксировать текущую цену. Продавцам, напротив, стоит рассмотреть возможность подождать, чтобы продать недвижимость по еще более высокой стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась на 23,39%, или почти на 5700 грн - со средних 24148 до 18500 грн.

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