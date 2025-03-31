В Киеве "рухнули" цены на аренду квартир: какие теперь действуют цены

В Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась на 23,39%, или почти 5 700 грн – со средних 24 148 до 18 500 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, значительно снизились цены и за месяц – более чем на 1 500 грн, или 7,63%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 33 378 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 22 378 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие же цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

Днепровском, Святошинском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Дороже всего же снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 33 378 грн. А кроме того:

в Шевченковском – 30 500 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 20 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 13,3%. Также "популярны" цены 14 000 и 18 000 грн – по 11,1%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 10 000 и 17 000 грн. Таких объявлений по 10,4%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 400 грн. Таких объявлений насчитывается 12,5%. Также часто можно встретить цену 17 600 грн – в 10% объявлений.

В Киеве подорожали квартиры

В то же время, На вторичном рынке недвижимости Киева цены существенно выросли. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,69%, или почти на 5 000 грн – со средних 57 242 до 62 214 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 9,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

44 800 грн – 7,6% объявлений;

51 200 грн – 7%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. В целом, за последние 6 месяцев цены на такое жилье выросли в диапазоне от 2 до 12%. Больше всего в Житомире – сразу на 12%, до средних 45 000 долларов.

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