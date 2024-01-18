В Украине перепишут ставки по кредитам на квартиры: сколько будет стоить ипотека в 2024-м

Процентные ставки по ипотеке в Украине могут снизиться в 2024 году до уровня, который фиксировался до начала полномасштабного вторжения РФ, – от 3% до 16% в зависимости от срока погашения. Речь идет совместных программах банков и девелоперов.

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Падение процентов началось еще в 2023 году – на фоне снижения учетной ставки Нацбанка с 25% до 15%. В Ставки уже сократились на 3%, и в зависимости от первого взноса и срока погашения теперь составляют в среднем от 7% до 19%, рассказала OBOZ.UA первая зампредседателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

Банкир считает, что в условиях снижения ставок по кредитам еще на 3% на первичном рынке наиболее востребованными станут ипотечные программы со сроком погашения от 3 до 20 лет. К примеру:

ипотека на 3 года – в зависимости от суммы первого взноса ставки могут сократиться до 4-9%;

ипотека на 5 лет – при оптимальных условиях ставки могут снизиться до 8-12%;

ипотека на 20 лет – в первый год погашения ставка может снизиться до 3%, а на последующие 19 лет – до 15-16% годовых.

Важную роль в активизации ипотечного кредитования, по словам Дмитриевой, играет госпрограмма єОселя. "В то же время в 2024 году ожидается постепенная переориентация єОселі на первичный рынок, что может значительно усилить ипотечную конкуренцию на первичном рынке, а ипотечные программы станут более гибкими и привлекательными для потенциальных покупателей жилья", – объяснила эксперт.

По ее расчетам, что в 2024 году количество кредитов по єОселі на первичном рынке вырастет до 20-25% от общего количества выданных кредитов. На этом фоне активизируется строительство жилья, особенно объектов, строительство которых было приостановлено из-за широкомасштабного вторжения.

"Развитие ипотеки именно на первичном рынке важно не только учитывая цену для покупателя (приобретение жилья на стадии возведения обойдется в среднем на 30% дешевле), но и будет стимулировать развитие строительства, как одной из ключевых отраслей экономики страны", – отметила Дмитриева.

Также специалист привела пример типичного ипотечного соглашения по совместным программам банков и девелоперов, заключенного на 20 лет. Речь идет о приобретении квартиры в ЖК комфорт-класса в Киеве:

квартира площадью около 70 кв. м обойдется заемщику в 2,5 млн грн;

первый взнос составит 750 тыс. грн при уплате 30% от полной стоимости;

сумма кредита – 1,75 млн грн;

разовая банковская комиссия – размере 1,99% от суммы кредита (т.е. 34 825 грн);

ежемесячные платежи в среднем 21 тыс. грн (при этом размер процентной ставки может зависеть от условий сотрудничества и девелопера).

Как сообщал OBOZ.UA, цены на квартиры в новостройках могут вырасти в 2024 году. В этом году повышение стоимости прогнозируется из-за увеличения себестоимости строительства. Так, в ближайшие полгода стоимость квадратного метра может подорожать на 15%.

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