Цены на землю в Украине значительно вырастут: сколько будет стоить гектар

В Украине арендная плата за землю ежегодно будет расти на 5% в долларовом эквиваленте, а стоимость одного гектара будет повышаться ежегодно на 10%. Таким образом, к концу 2025 года средняя цена одного гектара сельскохозяйственной земли может достичь $2200, тогда как сейчас этот показатель составляет около $2000.

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Об этом говорится в публикации AgroReview. Введение свободного рынка земли существенно не повлияло на арендные отношения. Встречаются единичные случаи повышения арендной платы, связанные преимущественно с завершением срока действия договоров или покупкой участков, которые не находились в аренде.

В то же время, после внедрения электронных торгов Государственным земельным банком в системе Прозоро, большинство сделок по аренде земли происходит именно через аукционы. Это создало повышенную конкуренцию между частными инвесторами и способствовало приросту доходов от аренды на 20-40%.

"Есть индивидуальные случаи повышения размера арендной платы (и это только там, где заканчиваются договоры аренды, или купили участок свободный от аренды). Но в целом мы видим, что после введения электронных торгов Государственным земельным банком в системе Прозоро, очень много торгов от частных инвесторов по аренде происходит именно через электронные торги. Конкурентная борьба на аукционе увеличивает доходы примерно на 20-40%", – отметил основатель земельного агентства Володар Владимир Нагорный.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы цены на сельскохозяйственные земли и арендную плату продолжат расти. Одной из причин является то, что Украина потеряла около 25% территории, что существенно повысило конкуренцию за доступные земельные ресурсы. Кроме того, значительное количество аграриев переместилось на запад страны, создавая дополнительный спрос и ажиотаж на землю в этих регионах.

По оценкам специалистов, арендная плата за землю в Украине ежегодно будет расти на 5% в долларовом эквиваленте, а стоимость одного гектара будет повышаться ежегодно на 10%. Таким образом, к концу 2025 года средняя цена одного гектара сельскохозяйственной земли может достичь $2200, тогда как сейчас этот показатель составляет около $2000.

Согласно данным opendatabot, в июле 2021-го, до полномасштабной войны, стоимость гектара составляла в среднем 96,1 тыс. грн. В июне 2022-го цена составляла всего 31,9 тыс. грн. По состоянию на июнь 2025-го в среднем гектар стоит 60,7 тыс. грн. Однако ситуация значительно отличается, в зависимости от региона. Например, по состоянию на июнь 2025-го во Львовской области гектар стоит 133,1 тыс. грн, а в Запорожской области – 31,8 тыс. грн.

Стоит ли покупать землю

Экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

Прибыль от которого можно получать "уже сейчас – сдавая эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается существенное подорожание земли. По прогнозам, в ближайшие годы цены могут вырасти на 15-20%. Впрочем, для этого требуется выполнение ряда условий.

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