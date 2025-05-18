В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю: что будет со стоимостью гектара

В Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%. Впрочем, для этого нужно выполнение ряда условий.

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Одним из них, рассказал координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий, является стабилизации экономики. Также, по его словам, рост цен станет возможным при:

продолжения реформ;

общего улучшения инвестиционного климата.

"Мы оцениваем, что динамика будет положительной – в районе 15-20% роста. Но есть много факторов. Война – один из основных, влияющих на динамику цены и на спрос как предложения, так и покупки", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказал эксперт, самая большая активность на рынке наблюдается в Центральной Украине. Ведь именно здесь сосредоточены:

самые большие массивы сельскохозяйственных угодий;

самые плодородные почвы;

самый высокий уровень агропроизводства.

Сколько в Украине стоит гектар земли

В то же время, земля в Украине существенно подорожала. По данным Опендатабот, в апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте.

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 562 до 358 305 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более чем 10 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Днепропетровской области – в среднем 358 305 грн за гектар. А также

в Ивано-Франковской – 172 336 грн;

Тернопольской – 162 417 грн;

Львовской – 104 046 грн;

Донецкой – 101 047 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – здесь гектар стоит в среднем 34 562 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 35 440 грн;

Одесской – 38 672 грн;

Херсонской областях – 39 040 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом для инвестиций.. По его словам, в настоящее время "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля над этой землей".

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