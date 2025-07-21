В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине снизились цены на землю сельхозназначения. В июне 2025 года средняя стоимость гектара составила 60 713 грн, что на 602 грн ниже, чем было в мае.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 898 грн/гектар.

были в апреле – в среднем 71 898 грн/гектар. Самые низкие – в марте – 54 607 грн/гектар.

Сколько в Украине продали земли

Также, по данным аналитиков, существенно снизилась площадь проданной земли. В июне-2025 было продано 20 727 га, что более чем на 5 600 га меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем, меньше всего земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 346 га. Больше всего – в феврале, 27 555 га.

Где в Украине самые высокие цены на землю

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 31 869 до 172 872 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5,5 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 872 грн за гектар. А также во:

Львовской – в среднем 133 134 грн/га.

Закарпатской областях – 131 580 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 31 869 грн. А кроме того, в Николаевской – 35 682 грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

"Мы оцениваем, что динамика будет положительной. Но есть много факторов. Война – один из основных, влияющих на динамику цены и на спрос как предложения, так и покупки", – рассказал координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий.

В целом же, рассказал эксперт, самая большая активность на рынке наблюдается в Центральной Украине. Ведь именно здесь сосредоточены:

самые большие массивы сельскохозяйственных угодий;

самые плодородные почвы;

самый высокий уровень агропроизводства.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив, который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции"; которому не страшны российские обстрелы; прибыль от которого можно получать "уже сейчас – сдавая эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

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