В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

После отмены с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельскохозяйственной земли ее стоимость в Украине выросла почти в 2 раза – на 96%. По официальным данным, в начале 2026-го гектар стоил в среднем 64 631 грн. В то же время, к марту, по данным рыночных аналитиков, цена выросла еще больше – до средних 73 962 грн.

Об общей ситуации рассказали в Госгеокадастре. Там отметили: по ожиданиям, в ближайшие месяцы стоимость земли продолжит увеличиваться.

"Госгеокадастр ожидает в 2026 году сохранения положительной динамики всех основных параметров рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, средней цены одного гектара и количества сделок. При чем как на национальном уровне, так и в разрезе отдельных регионов", – говорится в сообщении.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом, по данным Опендатабота, в марте цены на гектар земли по областям колебались в среднем от 35 668 до 172 495 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равнялась почти 5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 35 668 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 41 842 грн/га.

Сумской – 41 986 грн/га.

Одесской – 43 062 грн/га.

Харьковской – 46 294 грн/га.

Донецкой – 47 022 грн/га.

Днепропетровской – 47 133 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 495 за гектар. А также в:

Киевской – 161 603 грн/га.

Львовской – 125 491 грн/га.

Тернопольской – 108 845 грн/га.

Закарпатской – 103 826 грн/га.

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

рост доли сельского хозяйства в ВВП;

использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;

допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив, которому не страшны российские обстрелы, и который должен расти в цене долгосрочно.

