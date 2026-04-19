В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В марте 2026 года средняя стоимость гектара составила 73 962 грн, что более чем на 4 000 грн выше ниже, чем было в феврале.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, так же выросла площадь проданной земли:
- в марте в Украине было продано 23 973 га;
- это более чем на 6 000 га превысило показатель февраля.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 35 668 до 172 495 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5 га в самой дешевой.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 35 668 грн. А кроме того, в:
- Запорожской – 41 842 грн/га.
- Сумской – 41 986 грн/га.
- Одесской – 43 062 грн/га.
- Харьковской – 46 294 грн/га.
- Донецкой – 47 022 грн/га.
- Днепропетровской – 47 133 грн/га.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 495 за гектар. А также в:
- Киевской – 161 603 грн/га.
- Львовской – 125 491 грн/га.
- Тернопольской – 108 845 грн/га.
- Закарпатской – 103 826 грн/га.
Стоит ли вкладывать деньги в землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, рассказали в Госгеокадастре, одним из главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того, рост доли сельского хозяйства в ВВП, использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента, допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.
