В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Роман Костюченко
В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В марте 2026 года средняя стоимость гектара составила 73 962 грн, что более чем на 4 000 грн выше ниже, чем было в феврале.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, так же выросла площадь проданной земли:

  • в марте в Украине было продано 23 973 га;
  • это более чем на 6 000 га превысило показатель февраля.
Сколько в Украине продали земли

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 35 668 до 172 495 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 35 668 грн. А кроме того, в:

  • Запорожской – 41 842 грн/га.
  • Сумской – 41 986 грн/га.
  • Одесской – 43 062 грн/га.
  • Харьковской – 46 294 грн/га.
  • Донецкой – 47 022 грн/га.
  • Днепропетровской – 47 133 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 495 за гектар. А также в:

  • Киевской – 161 603 грн/га.
  • Львовской – 125 491 грн/га.
  • Тернопольской – 108 845 грн/га.
  • Закарпатской – 103 826 грн/га.
Стоит ли вкладывать деньги в землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

  • Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
  • Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, рассказали в Госгеокадастре, одним из главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того, рост доли сельского хозяйства в ВВП, использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента, допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

