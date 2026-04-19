В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. В марте 2026 года средняя стоимость гектара составила 73 962 грн, что более чем на 4 000 грн выше ниже, чем было в феврале.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, так же выросла площадь проданной земли:

в марте в Украине было продано 23 973 га;

это более чем на 6 000 га превысило показатель февраля.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 35 668 до 172 495 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 35 668 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 41 842 грн/га.

Сумской – 41 986 грн/га.

Одесской – 43 062 грн/га.

Харьковской – 46 294 грн/га.

Донецкой – 47 022 грн/га.

Днепропетровской – 47 133 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 172 495 за гектар. А также в:

Киевской – 161 603 грн/га.

Львовской – 125 491 грн/га.

Тернопольской – 108 845 грн/га.

Закарпатской – 103 826 грн/га.

Стоит ли вкладывать деньги в землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, рассказали в Госгеокадастре, одним из главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того, рост доли сельского хозяйства в ВВП, использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента, допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

