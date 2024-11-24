В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела сельхозземля. В ноября 2024 года средняя стоимость гектара составляет 50 475 грн, что почти на 2 000 грн ниже октябрьской стоимости.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же цена выросла более чем на 5 200 грн – в январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 229 грн.

Дороже всего же земля стоила в октябре – в среднем 52 426 грн. А вот дешевле всего – в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила 42 806 грн за гектар.

Где цены на землю самые низкие

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 26 806 до 171 432 грн. Т.е., стоимость 1 га в самой дорогой области равняется 6,4 га в самой дешевой.

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Запорожской области – в среднем, 26 806 грн/га. А кроме того, в:

Черниговской – 29 196 грн;

Сумской – 29 739 грн.

Где земля самая дорогая

Дороже всего земля стоит стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 171 432 грн. За ней идут:

Киевская – 107 964 грн;

Львовская – 82 779 грн.

В Украине будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли

В то же время, украинские аграрии могут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий.

Впрочем, в таком случае они будут получать меньше. Размер помощи для таких аграриев – 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозам, в следующие несколько лет она подорожает на 20%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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