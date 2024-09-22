В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. Впрочем, несущественно: в сентябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 46 748 грн, тогда как в августе она была 47 738 грн. Т.е., удешевление составило почти 1 000 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, с начала года же произошел рост – почти на 1 500 грн. В январе 2024 года гектар сельхозземли в Украине стоил в среднем 45 249 грн.

Самая высокая цена в году была зафиксирована в июле. Тогда она поднялась до уровня 51 203 грн за гектар в среднем.

А вот дешевле всего земля стоила в феврале. Тогда ее средняя стоимость составила 43 809 грн за гектар.

Где земля самая дорогая

В целом же стоимость гектара земли по областям Украины колеблется от средних 17 817 до 105 703 грн. Дороже всего – собственно, 105 703 грн/га – она стоит в Ивано-Франковской области. За ней идут:

Киевская – 71 973 грн;

Тернопольская – 69 814 грн.

Где цены на землю самые низкие

Самые низкие цены на землю сельхозназначения зафиксированы аналитиками в Луганской области – 17 817 грн/га. А кроме того, в:

Николаевской – 30 122 грн;

Сумской – 31 028 грн;

Одесской – 31 395 грн.

В Украине будут платить по 2 тыс. грн за каждый гектар земли

В то же время, украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий – однако только при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поддержка будет оказана также тем аграриям, которые работают на территории возможных боевых действий. Впрочем, они будут получать меньше – размер помощи составит 1 тыс. грн за 1 га угодий.

Премьер объяснил: помощь будет предоставляться в рамках механизма специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Соответствующее постановление было принято в середине августа.

"Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих громадах. Поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом цена земли под застройку в Украине зависит от многих факторов. В частности, расположения, наличия коммуникаций и инфраструктуры, спроса и предложения на рынке.

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