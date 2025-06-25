Во всем мире резко выросли цены на три популярных продукта: к чему готовиться украинцам

В мире и в частности в Украине продолжают расти цены на кофе, чай и какао. Стоимость популярных напитков поддерживается по климатическим причинам, падению урожайности и дисбалансе в спросе и предложении, и эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится.

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Об этом заявил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Богдан Духницкий. Он отметил, что цены на какао, кофе и чай растут последние несколько лет по таким причинам:

климатические катастрофы;

сокращение урожая;

дисбаланс между спросом и предложением.

"Рост стоимости чая начался летом 2024 года, главным образом из-за чрезмерной жары и наводнения в Индии. Это привело для страны, которая является вторым в мире производителем этого вида агропродукции, уменьшение производства на 30% вместе с увеличением цены на 20%", – объясняет эксперт.

Ситуация по какао отличается. В середине весны прошлого года стоимость тонны какао пересекла психологический предел в $10 тыс., поскольку в сезоне 2023/24 мировое производство какао-бобов сократилось с 5 до 4,4 млн тонн.

"Очередной всплеск стоимости какао-бобов состоялся в декабре 2024 года, когда их цена достигла максимума – 11 985 $/т. По состоянию на середину июня 2025 года какао-бобы стоят 8300-8700 $/т", – уточняет Духницкий.

Но дальнейшее подорожание шоколада является неизбежным даже при будущей стабилизации цен на какао-бобы. Причина – отсутствие возможности для полного восстановления производства.

На рынке кофе похожая ситуация. Духницкий объяснил рост цен спросом, стабильно превышающим предложение и сокращением продаж производителями – они ожидают нового урожая.

"С мая 2024 года по май 2025 года цена кофе увеличилась фактически наполовину – с 2,20 $/фунт до 3,34 $/фунт. Урожай 2024 года во Вьетнаме и Бразилии из-за длительных погодных неурядиц в конце лета не оправдал оптимистичных прогнозов", – отмечает экономист.

Цены на кофе в Украине: сколько стоит и к чему готовиться

Поскольку Украина полностью зависит от импорта кофе, какао и чая, глобальные колебания цен отражаются и на стоимости этих напитков товаров украинцев. В дополнение на конечного потребителя падают дополнительные расходы, связанные с последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.

Но на украинских полках эта продукция обычно дорожает через 3-4 месяца после изменений цен в мире. Впрочем, в июне цена чашки эспрессо в Украине, по данным индекса эспрессо от Опендатабот, выросла на 20% – с 32,19 грн до 38,73 грн год к году.

"При имеющихся прогнозах относительно неурожая и сокращения запасов, стоит ожидать постепенного повышения цен и в дальнейшем, особенно в сегменте кофе и шоколада. Поэтому бизнесу важно адаптировать закупочную стратегию, а потребителям – приготовиться к новым ценникам", – резюмирует эксперт.

Стоимость кофе в других странах

И хотя цены в Украине могут казаться слишком высокими, согласно данным сервиса Numbeo, стоимость кофе в соседних и других странах Европы значительно выше. Хотя на портале отслеживаются цены не эспрессо, а капучино, стоимость этого напитка такова:

Польша – 13,53 злотых (154 грн);

Литва – 3,10 евро (150,10 грн);

Германия – 3,51 евро (169,95 грн);

Франция – 3,21 евро (155,43 грн);

Венгрия – 813,71 форинтов (98,13 грн);

Испания – 2,02 евро (150,10 грн);

Швеция – 45,33 крон (198,35 грн);

Эстония – 3,50 евро (169,47 грн).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине дешевеет клубника – местные производители активно поставляют ягоду на рынок, удовлетворяя спрос. На этом фоне стоимость этого традиционного летнего продукта уже упала на 16% – местами фермеры отпускают ее по 90 грн/кг.

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