В Украине переписали цены на популярный овощ: сколько стоит и чего ждать в будущем

Цены на картофель в Украине выросли из-за ограниченного предложения, сезонного ухудшения качества и роста производственных затрат. Существенное удешевление возможно только с появлением молодого картофеля в начале июня — при благоприятных погодных условиях. В настоящее время розничные цены на овощи колеблются в пределах 32-43 грн/кг.

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Об изменении цены на овощ сообщают аналитики EastFruit. В последние несколько месяцев наблюдались значительные ценовые колебания: в марте цены росли, в апреле начали снижаться на оптовых рынках, но в рознице остаются высокими.

Причины этого процесса комплексны и зависят от многих внутренних и внешних факторов. В начале апреля украинские производители начали снижать цены на свою продукцию. Основная причина – ухудшение качества картофеля в хранилищах. С целью скорейшей продажи имеющихся запасов фермеры начали реализовывать товар дешевле, чтобы избежать потерь. Это коснулось преимущественно оптовой торговли, в то время как супермаркеты содержат более высокие розничные цены.

По состоянию на конец апреля картофель в Украине стоит на 28% дороже, чем в тот же период прошлого года. В зависимости от сорта и региона продаж оптовые цены колеблются в пределах 13-23 грн/кг, а розничные – 32–43 грн/кг. Аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Максим Гопка объясняет, что главными факторами роста стали ограниченное предложение на внутреннем рынке, рост затрат на производство (особенно оплата труда) и климатические изменения. Последние снизили объемы валового сбора, что дополнительно повлияло на ценовую политику.

Отдельным фактором является сезонность: весной традиционно снижается качество картофеля, заложенного на хранение, что уменьшает его предложение. В то же время растет потребность в импорте, частично компенсирующем дефицит, но не позволяющем ценам резко упасть.

В настоящее время импортный картофель из Польши, по словам операторов рынка, представлен в том же ценовом диапазоне, что и украинский. Это обусловлено большой конкуренцией и высоким качеством импортной продукции. В результате, несмотря на рост объемов, цены снижаются медленно.

Прогнозировать ценовую динамику непросто. Гопка отмечает, что существенного снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Вероятное увеличение предложения в середине мая может несколько стабилизировать ситуацию. А с появлением молодого украинского картофеля в начале июня (при благоприятной погоде) возможно постепенное снижение стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на украинский лук взлетели на 55% всего за неделю и в настоящее время оптовые цены составляют 14–20 грн/кг, а на полках супермаркетов стоимость колеблется от 24 до 28 гривен. Спрос растет каждый день, а дефицит качественной продукции только подогревает рынок.

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