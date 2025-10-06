В Украине переписали цены на популярный осенний продукт: что происходит на рынке

Осень – традиционный сезон для тыквы и блюд из нее. Но в 2025 году украинские потребители столкнулись с ощутимым ростом цен на этот продукт, что аналитики объясняют структурными сдвигами на рынке.

Об этом заявил координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев. По его словам, тыква переходит из категории "кормовой" в "коммерческую", что влечёт за собой серьёзные изменения на рынке.

Смена сегмента

Причиной подорожания стала не просто инфляция, а структурный сдвиг на рынке. Хорев выделил два основных фактора:

уход от кормового назначения – с орта тыквы, которые ранее выращивались в основном для кормовых целей, постепенно вытесняются специализированными, кулинарными сортами;

орта тыквы, которые ранее выращивались в основном для кормовых целей, постепенно вытесняются специализированными, ориентация на потребителя – растёт популярность сортов, востребованных в европейских сетях.

Такой переход из сельскохозяйственного в потребительский сегмент делает тыкву более дорогим товаром. Пока спрос на рыночные сорта превышает предложение, немногие производители специализируются на них.

Насколько вырастет цена?

Точное сравнение с прошлым годом затруднено из-за недостатка прямых данных мониторинга конкретно по тыкве. Однако рынок уже демонстрирует признаки значительного роста:

дефицит предложения: ограниченное число производителей рыночных сортов приводит к дисбалансу и росту цены.

ограниченное число производителей рыночных сортов приводит к дисбалансу и росту цены. влияние общих рыночных тенденций: тыква, как и другие овощи, ощущает на себе влияние роста стоимости топлива, удобрений и транспорта. Любое повышение спроса на "потребительскую" тыкву на фоне подорожания производства может вызвать резкий ценовой отклик.

Вызовы для экспорта и стабильности рынка

Резкий рост внутренних цен создаёт риски для производителей, нацеленных на внешний рынок. А именно:

конкуренция на внешних рынках – если украинская тыква будет слишком быстро дорожать, конкурентоспособность на европейских рынках снизится;

если украинская тыква будет слишком быстро дорожать, конкурентоспособность на европейских рынках снизится; осторожность ритейлеров – потребительские сети могут отказаться от закупок при слишком высокой цене и узкой марже, что заставит производителей искать баланс между внутренним спросом и экспортом.

Для обеспечения стабильности рынка эксперты видят необходимость в увеличении площадей, что позволит нарастить производство рыночных сортов овоща. Также поможет улучшение инфраструктуры – совершенствование логистики и охладительных цепей.

