В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 5,22 грн штука (52,2 грн/десяток), что на 45 коп./штука (4,5 грн/десяток) выше, чем было в конце сентября. При этом в экспертной среде считают, что рост цен продолжиться.

Видео дня

В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток). В частности:

Auchan – 4,89 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,99 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

Яйца будут дорожать

В то же время, в экспертной среде считают, что яйца в Украине продолжат дорожать. При чем, рост стоимости продукта ожидается уже в ближайшее время.

Повлияет же на это, говорится в материале ProAgro Group, ряд факторов. В частности:

Сезонности.

Изменения спроса.

"Эксперты не исключают возможности роста стоимости этого продукта в ближайшие недели. Они рекомендуют внимательно следить за ситуацией на рынке, ведь обозначенные факторы могут повлиять на дальнейшую динамику цен", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно вырос импорт свинины – достигнув самых высоких показателей за три года. В частности, за период с января по август-2025 было ввезено 14,9 тыс. тонн продукта, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и является самым высоким показателем с 2022 года. Одной же из основных стран-импортеров стала Польша.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!