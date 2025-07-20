В Украине переписали цены на новые квартиры: сколько теперь стоит "квадрат" и где дороже всего

Первичный рынок в столице остается стабильным, медианная цена квадратного метра в новостройках Киева в первом полугодии 2025 года колебалась от 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле. Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в Печерском (100,4 тыс. грн/кв.м), Шевченковском (74,8 тыс.) и Подольском (69,2 тыс.) районах.

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Об этом говорится в аналитике крупного кадрового портала. Одним из самых заметных трендов является усиление ценовой дифференциации между классами новостроек. Если в сегменте эконом-класса цены демонстрируют спад, то в комфорт-, бизнес- и премиум-классах наблюдается рост:

эконом-класс: средняя цена квадратного метра снизилась на 1,4 тыс. грн – с 42,3 тыс. грн до 40,9 тыс. грн за полгода, это может свидетельствовать о снижении покупательской активности в этом сегменте или увеличении конкуренции среди застройщиков;

средняя цена квадратного метра снизилась на 1,4 тыс. грн – с 42,3 тыс. грн до 40,9 тыс. грн за полгода, это может свидетельствовать о снижении покупательской активности в этом сегменте или увеличении конкуренции среди застройщиков; комфорт-класс: цена выросла с 43 тыс. грн до 46,1 тыс. грн, то есть на 3,1 тыс. грн, такая динамика демонстрирует стабильный спрос на жилье среднего уровня с повышенными удобствами;

цена выросла с 43 тыс. грн до 46,1 тыс. грн, то есть на 3,1 тыс. грн, такая динамика демонстрирует стабильный спрос на жилье среднего уровня с повышенными удобствами; бизнес-класс: квадратный метр подорожал с 71,2 тыс. до 74,2 тыс. грн, рост цены на 3 тыс. грн свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к качественной столичной недвижимости;

квадратный метр подорожал с 71,2 тыс. до 74,2 тыс. грн, рост цены на 3 тыс. грн свидетельствует о сохранении интереса инвесторов к качественной столичной недвижимости; премиум-класс: наименьший рост – всего на 0,9 тыс. грн (со 133,3 тыс. до 134,2 тыс. грн), но абсолютные цифры здесь впечатляют, цена премиума почти втрое превышает стоимость эконом-сегмента.

Ценовая карта Киева четко иллюстрирует неравномерность рынка по географическому принципу. Самые дорогие новостройки расположены в центральных районах:

Печерский район : 100,4 тыс. грн/кв.м — безоговорочный лидер по стоимости;

: 100,4 тыс. грн/кв.м — безоговорочный лидер по стоимости; Шевченковский район : 74,8 тыс. грн/кв.м;

: 74,8 тыс. грн/кв.м; Подольский район: 69,2 тыс. грн/кв.м.

В то же время самое доступное жилье представлено на левобережье и окраинах. Сейчас ценовой сегмент следующий:

Деснянский район: 39,6 тыс. грн/кв.м;

39,6 тыс. грн/кв.м; Днепровский район: 41,8 тыс. грн/кв.м;

41,8 тыс. грн/кв.м; Дарницкий район : 42,8 тыс. грн/кв.м;

: 42,8 тыс. грн/кв.м; Святошинский, Оболонский, Соломенский: 50–50,2 тыс. грн/кв.м.

Таким образом, рынок демонстрирует четкую привязку цены к геолокации, что в комплексе с классификацией по классам жилья формирует глубокую сегментацию и риски усиления социального расслоения в городе. Для сравнения, в Киевской области разница между классами новостроек менее выражена. Средняя стоимость квадратного метра в области выглядит следующим образом:

премиум – 50 тыс. грн;

– 50 тыс. грн; бизнес – 37,8 тыс. грн;

– 37,8 тыс. грн; комфорт – 34 тыс. грн;

– 34 тыс. грн; эконом – 30,4 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам значительно переписали цены на однокомнатное вторичное жилье, за год средняя стоимость квадратного метра выросла с 949 до 1 105 долларов, а в отдельных городах даже более чем на 20%. Наибольшее подорожание зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске и Киеве, где цена за "квадрат" достигла более 1 300 долларов.

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