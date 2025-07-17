В Украине массово переписали стоимость однокомнатных квартир: какие теперь цены

Украинцам значительно переписали цены на однокомнатное-вторинное жилье, за год средняя стоимость квадратного метра выросла с 949 до 1 105 долларов, а в отдельных городах даже более чем на 20%. Наибольшее подорожание зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске и Киеве, где цена за "квадрат" достигла более 1 300 долларов, несмотря на войну спрос в этих регионах остается стабильно высоким.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из аналитического отчета специалистов ЛУН. Рост зафиксирован почти во всех регионах страны и даже в городах вблизи линии фронта, где риски остаются высокими.

По данным аналитиков рынка, основными двигателями изменений стали внутренняя миграция, возвращение инвесторов и стабилизация экономической ситуации в отдельных городах. Наибольшее подорожание 1-комнатных квартир отмечено в Ровно – +17% всего за полгода .

Эксперты напоминают, что еще в 2024 году в этом городе вторичное жилье подорожало на 23%, и тренд не теряет силы. Значительный рост зафиксирован также в Харькове и Одессе (+14%), а также в Сумах и Днепре (+10%). В этих городах наблюдается стабильный спрос на однокомнатное жилье, которое, как правило, покупают как для собственного проживания, так и в качестве инвестиции под сдачу в аренду.

Несмотря на близость к боевым действиям, Харьков демонстрирует активность на рынке недвижимости. Специалисты связывают это с возвращением горожан, которые временно уезжали, а также со спекулятивным интересом – купить дешевле сегодня с ожиданием прибыли в будущем. Аналогичные процессы в Одессе и Днепре, которые остаются важными хабами для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Западная Украина демонстрирует стабильный, но умеренный рост. Так, в Ужгороде цены на однокомнатное жилье выросли на 5%, в Ивано-Франковске на 4%, в Тернополе на 3%, в Хмельницком на 2%, а во Львове лишь на 1%. По мнению аналитиков, это объясняется относительной насыщенностью рынка, высокой конкуренцией среди продавцов и несколько сниженным спросом, ведь часть ВПЛ уже вернулась или адаптировалась в новых условиях.

Интересен пример Запорожья и Николаева, где средние цены на однокомнатные квартиры снизились на 3% и 2% соответственно. Однако специалисты отмечают, что это колебания в пределах статистической погрешности, а уровень цен уже сейчас приблизился к сумме компенсаций за разрушенное жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за обстрелов украинцы все чаще выбирают автономные дома в пригороде и квартиры на низких этажах, избегая многоэтажек и зависимости от коммуникаций. Самое популярное жилье сейчас стоит от 30 до 70 тысяч долларов, тогда как до войны активно покупали квартиры за 150–200 тысяч.

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