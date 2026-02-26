В Украине переписали правила продажи лекарств: что изменилось

Украинцам упростили поиск лекарств – теперь вместе с электронным рецептом их будут информировать о трех самых дешевых аналогах лекарственных средств. Узнать о них можно будет в бумажной памятке к е-Рецепту, на которой будет размещен QR-код с гиперссылкой на Национальный каталог цен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Также по меньшей мере один из трех препаратов с самой низкой ценой по соответствующему действующему веществу обязательно должен быть в наличии в любой аптеке.

"Вместе е-Рецептом появится информация о трех самых дешевых вариантах нужных вам лекарств в Национальном каталоге цен. Эта функция будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача. Это поможет выбрать лекарства в соответствии со своим бюджетом и не доплачивать за бренд", – объяснила премьер.

Как воспользоваться новой возможностью

При получении электронного рецепта во время приема попросите врача напечатать бумажную памятку к е-Рецепту. Отсканируйте QR-код с помощью смартфона. Ознакомьтесь с наиболее выгодными вариантами и выберите лучший для себя.

Услуга доступна для лекарственных средств, стоимость которых не возмещается правительственной программой "Доступные лекарства" и местными программами возмещения. Вводить ее будут в два этапа:

первый – доступна для однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток или капсул ;

; второй – для других рецептурных лекарственных средств.

Контроль за ценами на лекарства усилят

Ранее Министерству здравоохранения (МОЗ) и Госпродпотребслужбе поручили постоянно отслеживать цены на определенный перечень лекарств и еженедельно отчитываться Кабмину. За завышенные наценки в аптеках обещают штрафы, чтобы медикаменты оставались доступными для украинцев во время морозов и обстрелов.

Для контроля определят специальный перечень медикаментов. Именно по этим позициям государственные органы будут регулярно проверять стоимость препаратов в розничных аптечных сетях по всей стране. Отдельно подчеркивается, что информация не будет ограничиваться разовыми проверками, ведь Минздрав и Гослекслужба будут готовить еженедельные отчеты и передавать их непосредственно Кабинету министров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет розничную продажу безрецептурных лекарственных средств в помещениях АЗС. При этом правительство ввело ряд ограничений и требований, чтобы сохранить контроль за качеством лекарств и условиями их хранения.

