Кабмин разрешил продавать лекарства на АЗС, но не все: какие ограничения установлены

Кабинет Министров Украины принял решение, которое разрешает розничную продажу безрецептурных лекарственных средств в помещениях АЗС. В то же время правительство ввело ряд ограничений и требований, чтобы сохранить контроль за качеством лекарств и условиями их хранения.

Видео дня

Решение Кабмина обнародовали в сообщении правительства в Facebook. Решение было принято во время заседания правительства в рамках пакета изменений по стабилизации цен на лекарственные средства.

Речь идет также о пересмотре правил работы аптек в медицинских учреждениях и расширении доступа к фармацевтической помощи в селах и прифронтовых общинах. Правительство ожидает, что эти шаги облегчат доступ пациентов к необходимым препаратам, особенно там, где аптеки работают нестабильно.

Правительственное решение

В документе отмечается, что изменения направлены на повышение доступности лекарств и прозрачности ценообразования. В Кабинете Министров отметили, что продажа препаратов вне аптек возможна только при наличии соответствующей лицензии и соблюдении всех требований к качеству.

В правительстве подчеркнули, что речь идет исключительно о безрецептурных препаратах. "Введенные условия должны гарантировать безопасность пациентов и сохранение качества лекарственных средств независимо от места их продажи", – говорится в пояснении к решению.

Продажа на АЗС

Новые правила позволяют торговлю безрецептурными лекарствами в помещениях автозаправочных станций при условии соблюдения нескольких требований. Лекарства должны храниться с соблюдением температурного режима и других условий, определенных производителем. Прием и контроль качества препаратов должен обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества.

Отдельно предусмотрено обустройство специальной зоны для хранения лекарств, которая должна быть отделена от других товаров на АЗС. Также разрешена торговля безрецептурными препаратами через вендинговые автоматы, но только при условии соблюдения требований к хранению и входного контроля.

В правительстве объясняют, что сети АЗС имеют технические возможности работать даже во время отключений электроэнергии. Это, по мнению Кабмина, может стать важным фактором для обеспечения людей лекарствами в отдаленных районах.

Аптеки в больницах

Отдельный блок изменений касается аптечных учреждений в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Они обязаны реализовывать среди препаратов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска только лекарства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен.

По замыслу правительства, это должно уменьшить финансовую нагрузку на пациентов и сделать выбор лекарств более прозрачным. Самые дешевые варианты должны быть доступны без дополнительных условий или скрытых надбавок.

Кадровые изменения

Также обновлены требования к специалистам аптечной сферы, особенно в сельской местности и прифронтовых громадах. Теперь к работе в аптеках и аптечных пунктах могут привлекаться специалисты с более широким перечнем квалификаций, определенных законодательством.

В селах и громадах вблизи зоны боевых действий отпуск лекарств в аптеках без производства могут осуществлять специалисты с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" и с сертификатом по профилю "Фармация (розничная торговля лекарственными средствами)". В Кабмине считают, что это поможет решить проблему кадрового дефицита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов. Компания потеряла один из своих ключевых логистических центров, обеспечивавший поставки медикаментов в центральные регионы страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!