В Украине переписали налоги: кого затронуло

В Украине 1 августа вступил в силу закон, отменяющий льготную – 2%-ную – налоговую ставку для бизнеса. Затронет он почти 55 000 компаний, среди которых – "Фора" (сеть супермаркетов) и "Выгодная покупка" (мультимаркет "Аврора"), входящие в число лидеров по обороту за 2022 год.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что с сегодняшнего дня все эти компании автоматически будут переведены на:

обычную группу;

ту ставку налогообложения, на которой были ранее.

"На начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542. В период, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля насчитывалось 54 896 бизнесов. При этом среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 две до последнего оставались на льготном налогообложении: ООО "Фора" и ООО "Выгодная покупка" (мультимаркет "Аврора")", – говорится в сообщении.

Что изменил закон

В целом закон предусматривает не только изменение ставок. В нем прописаны такие правила:

отмена возможности для "ФОПов" І и ІІ группы не уплачивать единый налог (кроме тех, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации);

восстановление сроков предоставления контролирующими органами индивидуальных налоговых консультаций и рассмотрения жалоб налогоплательщиков по решению контролирующих органов, а также возобновление сроков предоставления налогоплательщиками ответов на запросы контролирующих органов;

отмена 2%-й ставки единого налога и мягкий переход на предыдущую систему налогообложения или 5%-ю ставку;

продление моратория на проверки, за исключением уже разрешенных и дополнительно трех категорий плательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, предоставления финансовых, платежных услуг.

Закон также регулирует переход с 2%-го единого налога (ЕН). Варианты такие:

плательщик 2%-го единого налога будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2%-го ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без предоставления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2%-го ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2%-го ЕН;

новообразованные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2%-й ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2%-й ЕН на общую систему, предоставляется право перейти повторно до конца года на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 1 сентября такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа.

Также бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО, совершенных в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

Бизнес против новых правил

В целом,нововведения приведут к тому, что мелкий и средний бизнес обязаны будут увеличить налоговые отчисления. Кроме того, контролирующие органы снова смогут приходить к таким компаниям с проверками.

В то же время ряд бизнес-ассоциаций выступает против возвращения полного налогообложения. Их главный аргумент – экономическая ситуация все еще критическая, а потери бизнеса исчисляются в миллиардах долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы в августе должны заплатить налоги на недвижимость. Заплатить должны те украинцы, которые до 1 июля получили квитанцию с указанной суммой налога. По закону в 2023-м платить за недвижимость налог не нужно в том случае, если она находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

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