Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры: какой дали срок и сколько придется отдать

Украинцы до 1 сентября должны заплатить налоги на недвижимость. Заплатить должны те украинцы, которые до 1 июля получили квитанцию с указанной сумма налога. По закону в 2023-м платить за недвижимость налог не нужно в том случае, если она находится на оккупированной территории или в зоне активных военных действий.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Налог нужно платить за каждый квадратный метр, который превышает "норму". Норма для квартиры составляет 60 квадратов на человека, а на дом – 120 квадратов. Если ваша квартира имеет площадь 100 квадратов и разделена на двух собственников поровну, платить налог не придется (так как на каждого человека будет всего 50 квадратов).

Размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для лишней площади составляет 100,5 грн за квадрат.

Предположим, вам принадлежит квартира площадью в 80 квадратов (речь идет об общей площади жилья, в том числе и нежилой). Лишними считают 20 квадратов (разница между фактической площадью и нормой в 60 квадратов).

Таким образом, налог на квартиру в 80 квадратов составит 2 010 грн. Налог платится раз на год. При этом, если квартира вам принадлежала не весь прошлый год (например, купили ее только 1 апреля), то платить нужно за тот период, когда жилье вам принадлежало. Если из 12 месяцев в прошлом году квартира принадлежала вам всего 9 месяцев, то платить нужно 75% от того налога, который вы должны были заплатить за год.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в августе в Киеве могут вырасти цены на аренду квартир. Это связано с возможным ростом спроса на жилье.

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